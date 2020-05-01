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"قلبه في دراعه".. الجمهور يسخر من مشهد لـ محمد رمضان في "البرنس"

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
رشا عادل
بعد سخر رواد التواصل الأجتماعي من الفنان محمد رمضان، تصدر قائمة مؤشرات تريند "تويتر" بعدعرض الحلقة لمسلسل البرنس خلال الساعات الماضية.

واتهم الجمهور محمد، باستخدامه معدات طبية خاصة بالقلب في زراعه، فجاءت التعليقات كالتالي "هو قلبة في دراعه ولا فين" وأضاف آخر"المخرج شكله كان أدبي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"محمد رمضان قلبه بكوعه".

مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان ونجلاء بدر ونور اللبنانية وروجينا ورحاب الجمل وريم سامي، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

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مسلسل البرنس رمضان 2020 مسلسل البرنس الحلقة 7 محاكمة محمد رمضان

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