الصين.. هوبي تخفض مستوى الاستجابة لطوارئ فيروس كورونا

ستخفض مقاطعة هوبى بوسط الصين مستوى الاستجابة للطوارئ من فيروس كورونا المستجد من أعلى إلى ثاني أعلى مستوى بدء من يوم غدٍ السبت،كما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الجمعة، عن مسؤول محلي.





تم الكشف عن الفيروس لأول مرة في عاصمة المقاطعة ووهان في أواخر عام 2019، كما أوردت وكالة "رويترز".





وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه اطلع على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو معهد ووهان للفيروسات في الصين، منوها بأنه يدرس فرض رسوم على الصين.









وأوضح ترامب، خلال تصريحاته، مساء يوم الخميس، أنه يرى "أدلة" تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك.





وقال إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات في بلاده نجحت بشكل كبير في إبقاء الوفيات أقل من مثيلها لدى دول أخرى.





وأضاف ترامب، في تصريحات له الخميس، إن إدارته اتخذت خطوات غير مسبوقة لحماية كبار السن، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.





وتابع الرئيس الأمريكي: "وفرنا أجهزة تنفس صناعي لكل من احتاج إليها من المصابين بالفيروس، وسنقدم أجهزة التنفس الصناعي للدول التي تحتاجها لمكافحة فيروس كورونا".



