محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، في تشييع جنازة الشهيد ملازم عبد الحميد صبح عبد الحميد الإمام ابن قرية ديمشلت مركز دكرنس، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني في سيناء.





وقال مختار إننا نعزى أنفسنا وأهلنا فى وفاة شهيد القوات المسلحة التى تقدم الشهداء فداء للوطن وللشعب، وإننا لن نتخلى عن الدفاع عن الوطن ولن نترك دم الشهداء يذهب هدرا وسنقتص من المجرمين.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجماعات الإرهابية والقوى الظلامية لن تنال منا ولن تعرقل الوطن ولن تعوق مسيرة النهضة والتنمية التى يقودها الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم محافظ الدقهلية واجب العزاء لوالد الشهيد وأسرته وأكد لهم ولأهل القرية أن الدولة لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمنها واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن والذين يتصدون للأعداء والخونة.



