Advertisements

محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:59 م
الجنازة
الجنازة
محمد كشك
شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، في تشييع جنازة الشهيد ملازم عبد الحميد صبح عبد الحميد الإمام ابن قرية ديمشلت مركز دكرنس، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني في سيناء.

وقال مختار إننا نعزى أنفسنا وأهلنا فى وفاة شهيد القوات المسلحة التى تقدم الشهداء فداء للوطن وللشعب، وإننا لن نتخلى عن الدفاع عن الوطن ولن نترك دم الشهداء يذهب هدرا وسنقتص من المجرمين.
 
وأكد محافظ الدقهلية أن الجماعات الإرهابية والقوى الظلامية لن تنال منا ولن تعرقل الوطن ولن تعوق مسيرة النهضة والتنمية التى يقودها الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 
 
وقدم محافظ الدقهلية واجب العزاء لوالد الشهيد وأسرته وأكد لهم ولأهل القرية أن الدولة لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمنها واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن والذين يتصدون للأعداء والخونة. 

تفاصيل إصابة واستشهاد 10 أبطال من القوات المسلحة

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. 

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".  

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان. 

وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما يلاحق العار الإرهابيين وأعوانهم.
محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم
محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم
محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم
محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم
محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم
محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم
محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم
محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم
محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم
محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم
محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم
محافظ الدقهلية: لن ننسى شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملازم أول عبدالحميد صبح بوابة الفجر الملازم عبدالحميد إمام الشهيد الدقهلية

أخبار تهمك

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 22 ساعة

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

برشلونة يصدم يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

شرط وحيد يعطل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

منذ ساعتين

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ يوم

المقاصة يبدأ خطوات إستعادة نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصريحات نارية من أمير مرتضى تجاه محمود كهربا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

نقيب الأطباء البيطريين: الإرهاب الأسود لن يثني مصر

بسمة وهبة تظهر بالأسود حدًادًا على شهداء "بئر العبد"

محافظ البحر الأحمر: الإرهاب لن يعيق مسيرة التنمية

برلمانية: المحاولات الإرهابية الخسيسة تستهدف تعكير وحدة الشعب المصري

"الغد": نقف خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

وائل الإبراشي عن حادث بئر عبد: العمليات الإرهابية لا تضعفنا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:08 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

11:04 ص

رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

11:35 ص

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

08:58 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة