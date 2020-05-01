كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد صبحي"فيديو"

عرضت فضائية "ten"، اليوم الجمعة، لقاء مع والدة الشهيد الضابط عبدالحميد صبحي، أحد شهداء حادث بئر العبد، والذي وقع مساء أمس.





وقالت والدة الشهيد: "وحيدي.. استنيته 10 سنين، وساعة ما يجي يغدروا بيه، حسبي الله ونعم الوكيل"، مضيفة باكية، "حبيبي يا قلب أمك، فرحك النهاردة يا عبده"، مشيرة إلى أنه لم يخبرها أنه يخدم في سيناء، وإنما أخبرها أنه في الإسماعيلية.





وأضافت والدة الشهيد الضابط عبدالحميد صبحي، "كان في سيناء وأنا معرفش، كان كل اللي ليا في الدنيا".





تفاصيل الحادث





وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مؤكدًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.





الرئيس ينعى الشهداء





ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".





وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".





مجلس الوزراء ينعى





كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين.





وأكد مجلس الوزراء تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.



