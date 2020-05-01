حيلة ذكية لاقتحام وكر للإرهابيين.. تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة 8 وموعد العرض والقناة الناقلة

مسلسل الاختيار الحلقة 8 .. يواصل مسلسل النجم الكبير أمير كرارة والذي يجسد شخصية العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء والذي استشهد في الـ7 من يوليو عام 2017 مقدمًا روحه فداء للوطن.





أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 8





وضم مسلسل الاختيار الحلقة 8 العديد من الأحداث التي لاقت اهتمامًا كبيرًا من المشاهد وكعادة بقية الحلقات التي تمت إذاعتها إلى الآن، حيث تقدم بإسلوب المقارنة الذكي بجانب الاستعانة ببعض المشاهد الحقيقية، من المخرج بيتر ميمي في قالب إبداعي أشاد به الجميع.





مسلسل الاختيار الحلقة 8 يتصدر





وتصدر مسلسل الاختيار الحلقة 8 مؤشر المحرك البحثي الأشهر جوجل فور عرضها لما ضمته من مشاهد وتفاصيل في غاية الأهمية متناولة حادث اغتيال وزير الداخلية السبق محمد إبراهيم.





مسلسل الاختيار الحلقة 8 واستهداف وزير الداخلية





ودار مسلسل الاختيار الحلقة 8 حول الانتهاء من إعداد العملية التي تستهدف وزير الداخلية، وإحضار الاستشهادي الذي سيقوم بالعملية، بعدما جرى تعديل على خطة هشام عشماوي باستبدال العربة المفخخة الثابتة بانتحاري وهو كان أحد ضباط الجيش المصري، وعرض ميم جزء حقيقي له خلال الحلقة.





مسلسل الاختيار الحلقة 8 واضطراب بين عشماوي وزوجته





ناقش مسلسل الاختيار الحلقة 8 الحالة التي كان عليها عشماوي والاضطراب الذي بدى عليه ليتهرب من أسئلة زوجته نسرين التي قالت له إنك تخبئ عليا أمر ما، قبل أن يتحرك بسيارته ويرسل زوجته إلى أهلها وتنظر إليه النظرة الأخيرة.





مسلسل الاختيار الحلقة 8 وجدل واسع





وأثار مسلسل الاختيار الحلقة 8 حالة جدل كبيرة بعدما عرض مشهدًا تفصيليًا حقيقيا للحادث الإرهابي الذي استهدف موكب محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، ليضع المخرج ما توصل إليه الحادث حيث توفى صاحب أحد الأكشاك وبترت ساق طفل كان يشتري منه شيئا ليأكله.





حيلة ذكية لمنسي خلال مسلسل الاختيار الحلقة 8





وجهز منسي على الجانب الآخر مجسمات تشبه "خيال المآته" أعدها الجنود وكافأهم بمبالغ مالية من أجل وضع حيلة ذكية لاقتحام وكر للإرهابيين ملغم وبالفعل اقتحم منسي ورجاله المزرعة وقتل جميع الإرهابيين دون حدوث أي خسائر تذكر بالقوات.





آخر مشاهد مسلسل الاختيار الحلقة 8





وانتهى مسلسل الاختيار الحلقة 8 بعد محاولة استهداف وزير الداخلية محمد إبراهيم والاستعانة بالمشهد الحقيقي وعلى خلفية صوتية أبدع فيها المخرج بيتر ميمي لتدل على الحالة السيئة والمرعبة والأصوات التي تنتشر وبها كثير من الألم والخوف جراء فعل هذه الأعمال الإرهابية المشينة.





موعد العرض والقناة الناقلة





ويعرض مسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببططولته النجم أمير كرارة على فضائية "أون إي" في تمام الـ9 مساءً ويعاد في الـ4 والـ9 صباحًا والـ3:30 عصرًا.



