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وزير المالية: المحاولات اليائسة لقوى الشر لن تُثنينا عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:01 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
أحمد الشيخ
نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، شهداء القوات المسلحة الأبرار الذين فاضت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها، وهم يدافعون عن الوطن، حيث استهدفتهم يد الغدر والخسة بعبوة ناسفة فى إحدى المركبات المدرعة بجنوب مدينة بئر العبد. 

أكد الوزير أن هذه المحاولات اليائسة لقوى الشر والإرهاب وعملائهم الخونة لن تنال من وطننا، ولن تُثنينا عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية وملاحقة الإرهابيين وعملائهم الخونة، والتصدى الحاسم لممارساتهم الوحشية، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا خلف قواته المسلحة الباسلة التى تؤدى دورًا بطوليًا يسجله التاريخ بأحرف من نور، للدفاع عن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه.

أشاد الوزير بتضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل فى سبيل مجابهة الإرهاب الأسود الجبان، وحماية أمن الوطن والمواطنين، وإرساء دعائم الاستقرار، وتمهيد الطريق لتحقيق التنمية الشاملة بمصر خاصة فى ربوع سيناء الحبيبة.

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