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تصريحات نارية من أمير مرتضى تجاه محمود كهربا
الجمعة 01/مايو/2020 - 01:01 م
الفجر الرياضي
صرح المشرف العام على الكرة بالزمالك أمير مرتضى منصور، أنه كان يعطي لاعب الزمالك السابق محمود كهربا ، مكافأت خاصة من جيبه الخاص.
وخلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" قال أمير:" دائما كنت أعطي محمودكهربا أموالا من جيبي الخاص، وقلت له أثناء مباريات الكونفدرالية، اذا سجلت هدف سأعطيك 75 ألف جنيه مقابله وصناعة الهدف بـ50 ألف جنيه".
وتابع:"وكانت هذه الأشياء بعيدا عن ميزانية نادي الزمالك، وقمت بعمل ذلك أكثر من مرة".
وأكمل أمير مرتضى:"وكهربا صرف شيك كنت أعطيته له بعد ما هرب من الزمالك".
ومن جانبه أكد أمير أنه عرض على كهربا 12 مليونا في الموسم الواحد قبل مغادرته الزمالك ورحيله إلى الأهلي.