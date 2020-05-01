تصريحات نارية من أمير مرتضى تجاه محمود كهربا

صرح المشرف العام على الكرة بالزمالك أمير مرتضى منصور، أنه كان يعطي لاعب الزمالك السابق محمود كهربا ، مكافأت خاصة من جيبه الخاص.





وخلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" قال أمير:" دائما كنت أعطي محمودكهربا أموالا من جيبي الخاص، وقلت له أثناء مباريات الكونفدرالية، اذا سجلت هدف سأعطيك 75 ألف جنيه مقابله وصناعة الهدف بـ50 ألف جنيه".





وتابع:"وكانت هذه الأشياء بعيدا عن ميزانية نادي الزمالك، وقمت بعمل ذلك أكثر من مرة".





وأكمل أمير مرتضى:"وكهربا صرف شيك كنت أعطيته له بعد ما هرب من الزمالك".



