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تجنبها عند السحور.. قائمة بأبرز الأطعمة التي تسبب الشعور بالجوع أثناء الصيام

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:04 م
وجبة السحور
وجبة السحور
من المعروف عن وجبة السحور إنها تساعد على الحد من الشعور بالجوع خلال الصيام في شهر رمضان، إلا أن هناك عدة أطعمة نتناولها دائمًا في هذه الوجبة لا تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء حتى وإن تم تناولها بكميات كبيرة.

وفي السطور التالية سنستعرض لكم قائمة بأبرز الأطعمة التي تسبب الشعور بالجوع، ويحظر تناولها عند وجبة السحور، وفقًا لموقع "Webmd" الصحي.

1- البطاطس المقلية
يُراعى استبدال البطاطس المقلية بالمسلوقة أو المخبوزة في الفرن، للشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، لأن قلي البطاطس يفقدها محتواها من العناصر الغذائية، ويكسبها نسبة عالية من الدهون والأملاح، التي تزيد من الرغبة في تناول الطعام.

2- الأرز الأبيض
يعمل الأرز الأبيض على رفع نسبة سكر الدم بشكل حاد، ثم ينخفض مرة أخرى، ما يؤدي إلى الشعور بالخمول والتعب والرغبة في تناول الطعام، وعليه، ينصح باستبداله بالأرز البني أو الباسمتي، لأن كلاهما يساعدان على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

3- المخبوزات
تصنّع المخبوزات -مثل الكرواسون والباتيه- من الدقيق الأبيض، الذي يفتقد للنخالة الغنية بالألياف اللازمة للشبع والامتلاء، ويفضّل استبدالها بالخبز البني أو البلدي عند تناول وجبة السحور، لتجنب الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام.

4- الزبادي قليل الدسم
على الرغم من أن الزبادي من الأطعمة التي تحد من الشهية، إلا أن الأنواع قليلة الدسم تسبب الشعور بالجوع، إذ ترفع نسبة سكر الدم، دون الحصول على الدهون الطبيعية الموجودة في منتجات الألبان، والتي تساعد على الشبع، لذلك، يجب تناول الزبادي كامل الدسم، مع إضافة بعض الفواكه الطازجة إليه.

5- بياض البيض
يتناول البعض بياض البيض دون الصفار، كوسيلة لتقليل عدد السعرات الحرارية والكوليسترول، إلا أن البياض وحده لا يساعد على بالشبع لفترة طويلة، لذلك، يجب إدراك أن الدهون المشبعة والكوليسترول الموجود في البيضة الكاملة ليس لها وقعًا ضارًا على الصحة العامة، حسبما ذكرت الأبحاث الجديدة.

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