Advertisements

في عيد العمال.. إليسا توجه رسالة للعاطلين

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
رشا عادل
هنأت الفنانة إليسا، شعبها بمناسبة عيد العمال من خلال نشر مجموعة تغريدات جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت إليسا، في التغريدة الاولى:"بدي عيّد كل العمال بهالعيد يللي منتذكر فيه تعبن وحبّن لشغلن، بس هالسنة بالذات بدي فكّر بكل العاطلين عن العمل يللي خسرو أشغالن. الله يمرّق هالغيمة السودا عن لبنان وتتحسن الظروف".

يذكر أن آخر أعمال إليسا، اغنية "هنغني كمان وكمان"، التي طرحته مؤخرًا، على طريقة الفيديو الكليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد العمال 2020

أخبار تهمك

شرط وحيد يعطل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 22 ساعة

رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

منذ ساعتين

برشلونة يصدم يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 16 ساعة

المقاصة يبدأ خطوات إستعادة نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات نارية من أمير مرتضى تجاه محمود كهربا

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على طبيعة المرض الخطير الذي تعاني منه هيفاء وهبي

في عيد ميلاده.. محمد عساف يُطلق "كرمالك أنت" تتر مسلسل "عروس بيروت" (فيديو)

"الشعب موجوع ومقهور و جوعان".. أليسا تدعم انتفاضة لبنان

نيللي مقدسي: الشعب اللبناني قرر ينتفض على وجعه (صورة)

"أنا بنت الثورة".. إليسا تطرح أغنية جديدة في حب لبنان

إليسا تهنئ الشعب الإماراتي بعيدهم الوطني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:08 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

11:04 ص

رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

11:35 ص

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

08:58 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة