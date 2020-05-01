في عيد العمال.. إليسا توجه رسالة للعاطلين

Advertisements

هنأت الفنانة إليسا، شعبها بمناسبة عيد العمال من خلال نشر مجموعة تغريدات جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكتبت إليسا، في التغريدة الاولى:"بدي عيّد كل العمال بهالعيد يللي منتذكر فيه تعبن وحبّن لشغلن، بس هالسنة بالذات بدي فكّر بكل العاطلين عن العمل يللي خسرو أشغالن. الله يمرّق هالغيمة السودا عن لبنان وتتحسن الظروف".



يذكر أن آخر أعمال إليسا، اغنية "هنغني كمان وكمان"، التي طرحته مؤخرًا، على طريقة الفيديو الكليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات "يوتيوب".