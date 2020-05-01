Advertisements

رجال الإنقاذ النيباليون ينتشلون جثث مسافر كوريين جنوبيين ومرشد محلي

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح مسؤول، بأن رجال الإنقاذ في نيبال انتشلوا جثث مسافر كوري جنوبي ومرشد محلي يوم الجمعة، وأن آخر مجموعة من سبعة فُقدوا في يناير بعد أن ضربها انهيار جليدي في منطقة أنابورنا.

وقال المتحدث باسم الجيش، بيجيان ديف باندي، لوكالة "رويترز": "انقذ عمال الإنقاذ لدينا جثتين من الثلج. طائرة هليكوبتر تم نقلها لجلب الجثث من المنطقة النائية".

أُصيب أربعة متنزهين كوريين جنوبيين وثلاثة مرشدين نيباليين بانهيار ثلجي على ارتفاع حوالي 3250 متر (10662 قدم) بالقرب من قرية هينكو، على بعد 150 كيلومترا (90 ميلا) شمال غرب كاتماندو، في 17 يناير.

وعثر رجال الإنقاذ على جثث ثلاثة كوريين جنوبيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما انتشلت جثتي دليلين آخرين في مارس وأبريل.

تشتهر منطقة الهيمالايا بسائح المغامرات حيث أنها تؤدي إلى معسكر جبل أنابورنا، وهو أعلى جبل في العالم على ارتفاع 8091 مترًا (26.545 قدمًا)، ويشتهر بجمالها المذهل.

في كل عام، يزور نيبال الآلاف من المتسلقين والمتنزهين، وهي موطن لثمانية من أعلى 14 جبلًا في العالم بما في ذلك جبل إيفرست، وحيث تعد سياحة المغامرات مصدرًا كبيرًا للدخل.

أغلقت نيبال جميع أنشطة التسلق والرحلات في جبال الهيمالايا في مارس كجزء من تدابير لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

أبلغت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة عن 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ولم تحدث وفيات حتى الآن.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 16 ساعة

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ يوم

شرط وحيد يعطل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

تصريحات نارية من أمير مرتضى تجاه محمود كهربا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

المقاصة يبدأ خطوات إستعادة نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

برشلونة يصدم يوفنتوس

منذ نصف ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:08 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

11:04 ص

رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

11:35 ص

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

08:58 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة