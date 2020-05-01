Advertisements

ضبط مصنع لإنتاج الحشيش في الشرقية

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:12 م
المضبوطات
المضبوطات
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصصوا فى تصنيع وإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش وبحوزتهم كميات من مخدرى الحشيش والبانجو.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة الشرقية) تخصصوا فى إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لإنتاج كمبيات كبيرة منه وترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أمكن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وعثر بحوزتهم على (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – 250 جرام لمخدر الحشيش مجهز ومعد للترويج – كمية من مسحوق بودرة نبات البانجو المخدر وزنت 2،500كيلو جرام – 5 إسطمبات تستخدم فى كبس مخدر الحشيش – ماكينة فرم كهربائية – 2 أوانى معدنية تستخدم فى العجن والتصنيع – مبلغ مالى – 3هواتف محمولة – 2 دراجة نارية "بدون لوحات")، وبمواجهتهم أقرا بمزاولة نشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الهارب فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية


سقوط أخطر العناصر الإجرامية بمرسى مطروح

بـ"10 ألاف قرص مخدر".. تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة مرسي مطروح.

كانت تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة مطروح، تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائه بمحافظة مطروح.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 10.000 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 800 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصنع بوابة الفجر الفجر الشرقية الحشيش

أخبار تهمك

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ يوم

المقاصة يبدأ خطوات إستعادة نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 16 ساعة

شرط وحيد يعطل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

تصريحات نارية من أمير مرتضى تجاه محمود كهربا

منذ 38 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يصدم يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

منذ ساعتين

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

قبل العيد.. "مكافحة المخدرات" تحبط ترويج 24 طربة حشيش و28 كيلو بانجو

"صفقة العمر".. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 40 كيلو حشيش بمطروح

من "الحشيش" لـ"الهيروين".. سقوط 15 من تجار المخدرات في المحافظات

من "الهيروين" لـ"الاستروكس".. سقوط عدد من "تجار الكيف" في المحافظات

ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 400 طربة حشيش بالإسكندرية

النيابة تأمر بإرسال 2 كيلو حشيش إلى المعمل الكيميائي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:08 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

11:04 ص

رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

11:35 ص

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

08:58 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة