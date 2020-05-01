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ربنا يجمعنا بيهم.. ماجد المصري ينعي شهداء بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
رشا عادل
نعى الفنان ماجد المصري، شهداء بئر العبد ضحايا الهجوم الأرهابي، من خلال نشر صورة جديدة، على حسابه الشخصي، عبر مواقع التواصل الأجتماعي.

وقال ماجد،:"ربنا يجمعنا بيهم أو بيهم أو يجعلنا منهم رحم الله شهداء الوطن".

ويذكر أن المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة، أعلن امس أن عبوة ناسفة إنفجرت بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، مما نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

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رحم الله شهداء الوطن أمير كرارة وماجد المصري

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