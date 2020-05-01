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أهالي كوم حمادة ينتظرون وصول جثمان شهيد بئر العبد الثاني (صور)

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:15 م
الأهالي
الأهالي
إسلام أمين
توافد أهالي قرية أبيوقا بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، علي منزل الشهيد مجند محمد عبد العزيز الجوهرى، والذي استشهد أمس جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء، انتظارا لوصول الجثمان لتوديعه الي مثواه الأخير بمقابر العائلة.

كان أهالي قربة كوم أشو بمنطقة أبيس بمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، شيعوا جثمان الشهيد جندي أحمد حامد محمد عبد النبى إلي مثواه الأخير بمسقط رأسه بعزبة 5،3، والذي استشهد امس جراء انفجار عبوة ناسفة باحد المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء، لينضم لكتيبة الشهداء التى تقدمها القوات المسلحة الباسلة من خيرة أبنائها من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه.

واحتشد أهالي القرية ولفيف من ضباط وصف جنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفا بالعلم المصري لمثواه الأخير بمدافن القرية وسط الهتافات المنددة بالارهاب.

وقدم المهندس حازم الاشمونى سكرتير عام محافظة البحيرة، واجب العزاء لأسرة الشهيد جندي أحمد حامد محمد عبد النبى، والذي استشهد امس جراء انفجار عبوة ناسفة باحد المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء.

ونقل "الأشموني" عزاء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لهم والذى يشهد فى نفس التوقيت جنازة الشهيد مجند محمد عبد العزيز الجوهرى بكوم حمادة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.

كانت محافظة البحيرة اتشحت بالسواد وسادت حالة من الحزن علي وجوه الأهالي فور وصول نبأ استشهاد كل من المجند "محمد عبدالعزيز الجوهري" ابن قرية منشأة راضي بكوم حمادة، و"أحمد حامد محمد" ابن قرية أبيس بكفرالدوار، جراء إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

ونعى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة شهداء القوات المسلحة، وتوجه بالدعاء إلى الله لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدا أن تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنًا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائما الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، وإستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان.

كما نعي الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، شهداء الحادث، مؤكدا أنه لن ينال من إرادة المصريين، وأن الجميع في ثقة أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة ورجال الشرطة والشعب المصري العظيم، وانهم جميعا سيصطفون بجانب قواتهم المسلحة لمواجهة الإرهاب الغاشم، والدفاع عن مصرنا الحبيبة للحفاظ على أمن مصر والعبور بها إلى بر الأمان، والانتصار على الإرهاب.
أهالي كوم حمادة ينتظرون وصول جثمان شهيد بئر العبد الثاني (صور)
أهالي كوم حمادة ينتظرون وصول جثمان شهيد بئر العبد الثاني (صور)
أهالي كوم حمادة ينتظرون وصول جثمان شهيد بئر العبد الثاني (صور)
أهالي كوم حمادة ينتظرون وصول جثمان شهيد بئر العبد الثاني (صور)
أهالي كوم حمادة ينتظرون وصول جثمان شهيد بئر العبد الثاني (صور)
أهالي كوم حمادة ينتظرون وصول جثمان شهيد بئر العبد الثاني (صور)
أهالي كوم حمادة ينتظرون وصول جثمان شهيد بئر العبد الثاني (صور)
أهالي كوم حمادة ينتظرون وصول جثمان شهيد بئر العبد الثاني (صور)

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شهيد بئر العبد جثمان بوابة الفجر الفجر البحيرة الاهالي

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