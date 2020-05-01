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برشلونة يصدم يوفنتوس

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

وجه مسئولو برشلونة صدمة جديدة ليوفنتوس الإيطالي بشأن الصفقة التي استفسر عنها مسئولو البيانكونيري.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن يوفنتوس استفسر عن خوان ميراندا، لاعب برشلونة المعار إلى شالكه.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن رد برشلونة جاء صريحًا بالرفض، لأن اللاعب ضمن خطط النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل.

 

وأوضحت أن ميراندا قد لا يكمل إعارته مع شالكه، بسبب قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها مع الفريق الألماني.

 

وقالت إن اللاعب الشاب سيبدأ الموسم الجديد مع برشلونة بناء على أوامر كيكي سيتين، المدير الفني.

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