والد عبدالحميد صبحي شهيد بئر العبد: ربنا ينتقم من الإرهابيين

عرضت فضائية "ten"، اليوم الجمعة، لقاء مع والد الشهيد الضابط عبدالحميد صبحي، أحد شهداء حادث بئر العبد، والذي وقع مساء أمس الخميس.





وقال والد الشهيد: إنه التقى ابنه الشهيد آخر مرة منذ 3 أسابيع، مضيفا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل إرهابي، وربنا ينتقم منهم، ونحتسبه عند الله شهيدا".





وأضاف والدة الشهيد الضابط عبدالحميد صبحي، أن ابنه منذ التحاقه بالكلية الحربية، وهو يحلم بالشهادة، معقبا: "ربنا أعطاها له.. وده قضاء ربنا"، لافتا إلى أن نجله كان سيتزوج نهاية هذا العام.





ومن ناحيته قال عم الشهيد، "كان دايما ذاكر لله، وبيحلم بالشهادة، ومش غالي على مصر، ونحتسبه شهيدا عند ربنا".





تفاصيل الحادث



وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مؤكدًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

الرئيس ينعى الشهداء



ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

مجلس الوزراء ينعى