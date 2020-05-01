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تشييع جثمان المجند أبانوب شهيد حادث بئر العبد في المنيا "صور"

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:23 م
جثمان الشهيد
جثمان الشهيد
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
شيع أهالي قرية طوخ في مركز ملوي شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، جثمان المجند أبانوب عبد التواب بولس الذي استشهد خلال الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة بئر العبد في شمال سيناء، أمس الخميس.

وحضر الجنازة عدد من القيادات التنفيذية من بينهم عامر آدم رئيس مجلس مركز ومدينة ملوي ونوابه وسط تأمين أمني من قبل القوات المسلحة والأجهزة الامنيه التابعة لمركز شرطة ديرمواس.

ونعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي الغاشم بشمال سيناء.

وأعرب المحافظ، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، متمنيًا من الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يسكنهم فسيح جناته، وتمني المحافظ الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة يروون بدمائهم الذكية تراب وطنهم الغالي ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية.

وقال المحافظ: "إن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره"، مشيرًا إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج.

تفاصيل الحادث

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مؤكدًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. 

الرئيس ينعى الشهداء

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة". 

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

مجلس الوزراء ينعى

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين. 

وأكد مجلس الوزراء تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان. 

وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزي والعار.
تشييع جثمان المجند أبانوب شهيد حادث بئر العبد في المنيا "صور"
تشييع جثمان المجند أبانوب شهيد حادث بئر العبد في المنيا "صور"
تشييع جثمان المجند أبانوب شهيد حادث بئر العبد في المنيا "صور"
تشييع جثمان المجند أبانوب شهيد حادث بئر العبد في المنيا "صور"

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