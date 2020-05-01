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ميناء دمياط يواصل استقبال وتصدير الحاصلات الزراعية

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:23 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن للحاويات و5 للبضائع العامة بينما غادره 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان صادر اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3400 طن علف بنجر و8030 طن يوريا و12700 طن فوسفات و500 طن رمل..

في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6000 طن كلوريد ايثيلين و16293 طن ذرة و9352 طن قمح و4419 طن ابلاكاش و3044 طن أرز و3500 طن عدس و435 رأس ماشية بإجمالي 20 ألف رأس ماشية (عجول تسمين).

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 378 حاوية مكافئة تشمل فواكة وخضروات وحاصلات زراعية يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات وسنغافورة وبريطانيا وأسبانيا وهولندا وألمانيا بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 381 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 1491 حاوية مكافئة.

ونوه بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 177850 طنا ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص نحو 76435 طنا فيما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2742 طن قمح باتجاه صوامع شبرا في حين غادرت 2279 شاحنة منها 615 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32307 من البضائع العامة.

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