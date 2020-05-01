Advertisements

القباج تشهد إطلاق "قوافل الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:25 م
الحملة
الحملة
آيات عامر
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، صباح اليوم الجمعة، إطلاق" قوافل الخير بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر وشملت القوافل ١٢٣ سيارة محملة بـ١٦٥٠ طنًا من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات، تُوزع على 150 ألف أسرة في ٢٢ محافظة، لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.

وقالت القباج إن هذه القوافل تاتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الاهتمام بالأسر الأكثر فقرا يعد احد اهم أولويات الحكومة وكذلك تعميق الشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وأضافت القباج أن الوزارة تشارك في القافلة بـ٧٥ ألف كرتونة تم تجهيزها بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، مضيفة أن الأسبوع المقبل سيتم إطلاق قافلة أخرى مع استمرار القوافل حتى الوصول لمليون كرتونة مواد غذائيه حتي نهاية شهر رمضان.

وأعربت القباج عن سعادتها بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لما له من أثرٍ ايجابي علي الاسر الاكثر احتياجا لأن هذه الظروف تحتاج لوقوف المجتمع المدني والحكومة معا.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة وصلت للمستحقين لهذا الدعم بعد دراسة للأسر المستحقة واستهداف للأسر الفقيرة؛ حيث تغطي وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل كرامة ٣.٥ مليون أسرة شهريا بالاضافة إلى مليون أسرة آخرين تغطيهم الجمعيات الأهلية، ومن خلال هذه الدراسة يتم تحديد الأسر خارج نطاق الفقر ولا تحصل على دعم نقدي ليتم تغطيتها بدعم عيني، مشيرة إلى التزام الوزارة والقوافل بالدعم بشكل مستمر حتى بعد شهر رمضان بحيث نضمن أن حماية الأسر الأكثر فقرا من تداعيات فيروس كورونا. 

ولفتت القباج إلى وجود جهد آخر يضاف لجهد وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر وهو جهد الجمعيات الأهلية الشريكة، مضيفة أن دور وزارة التضامن في حصر كل هذا العطاء والتلكد أن كل ركن في مصر تم تغطيته إما بدعم نقدي أو عيني أو الإثنين معا للأسر الأكثر فقرا.

وأضافت: "سعداء أن نكون شركاء في الخير ونستكمل مد مظلة الحماية الاجتماعية حتى نغطي أفقر فقير في أبعد مكان في مصر وسنمر من هذه الأزمة لأن مصر قوية، ولن نبخل ولن ندخر جهدا حتى تستمر مصر قوية آمنة".

وقدمت القباج التحية لصندوق تحيا مصر لوقوفه دائما مع شعب مصر وفقرائه، كما قدمت الشكر للوزارات الشريكة، والجمعيات الأهلية المشاركة. 

حضر حفل إطلاق قوافل الخير كل من اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وامين صندوق تحيا مصر، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.
القباج تشهد إطلاق "قوافل الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
القباج تشهد إطلاق "قوافل الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
القباج تشهد إطلاق "قوافل الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
القباج تشهد إطلاق "قوافل الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
القباج تشهد إطلاق "قوافل الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
القباج تشهد إطلاق "قوافل الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قوافل الخير تحيا مصر بوابة الفجر الفجر التضامن

أخبار تهمك

عاجل.. 2000 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات نارية من أمير مرتضى تجاه محمود كهربا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يصدم يوفنتوس

منذ نصف ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ يوم

رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

المقاصة يبدأ خطوات إستعادة نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 23 ساعة

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

شرط وحيد يعطل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"التضامن" تبدأ قوافل دعم القرى الأكثر احتياجا من قرية سنهور (صور)

كل ما تريد معرفته عن مبادرة "سكن كريم" (تقرير)

بدء فعاليات توقيع بروتوكولات تعاون مع الجمعيات المشاركة بمبادرة "حياة كريمة" (صور)

قبل تركها المنصب.. أبرز محطات غادة والي في وزارة التضامن الاجتماعي

إنجازات 2019.. برنامج "تكافل وكرامة" وتطوير الحضانات ومكافحة الإدمان.. أبرز حصاد "التضامن"

بحضور وزيري التضامن والرياضة تكريم عدد من الأمهات المثاليات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:08 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

11:04 ص

رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

11:35 ص

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

08:58 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة