القباج تشهد إطلاق "قوافل الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، صباح اليوم الجمعة، إطلاق" قوافل الخير بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر وشملت القوافل ١٢٣ سيارة محملة بـ١٦٥٠ طنًا من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات، تُوزع على 150 ألف أسرة في ٢٢ محافظة، لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.





وقالت القباج إن هذه القوافل تاتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الاهتمام بالأسر الأكثر فقرا يعد احد اهم أولويات الحكومة وكذلك تعميق الشراكة مع الجمعيات الأهلية.





وأضافت القباج أن الوزارة تشارك في القافلة بـ٧٥ ألف كرتونة تم تجهيزها بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، مضيفة أن الأسبوع المقبل سيتم إطلاق قافلة أخرى مع استمرار القوافل حتى الوصول لمليون كرتونة مواد غذائيه حتي نهاية شهر رمضان.





وأعربت القباج عن سعادتها بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لما له من أثرٍ ايجابي علي الاسر الاكثر احتياجا لأن هذه الظروف تحتاج لوقوف المجتمع المدني والحكومة معا.





وأشارت القباج إلى أن الوزارة وصلت للمستحقين لهذا الدعم بعد دراسة للأسر المستحقة واستهداف للأسر الفقيرة؛ حيث تغطي وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل كرامة ٣.٥ مليون أسرة شهريا بالاضافة إلى مليون أسرة آخرين تغطيهم الجمعيات الأهلية، ومن خلال هذه الدراسة يتم تحديد الأسر خارج نطاق الفقر ولا تحصل على دعم نقدي ليتم تغطيتها بدعم عيني، مشيرة إلى التزام الوزارة والقوافل بالدعم بشكل مستمر حتى بعد شهر رمضان بحيث نضمن أن حماية الأسر الأكثر فقرا من تداعيات فيروس كورونا.





ولفتت القباج إلى وجود جهد آخر يضاف لجهد وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر وهو جهد الجمعيات الأهلية الشريكة، مضيفة أن دور وزارة التضامن في حصر كل هذا العطاء والتلكد أن كل ركن في مصر تم تغطيته إما بدعم نقدي أو عيني أو الإثنين معا للأسر الأكثر فقرا.





وأضافت: "سعداء أن نكون شركاء في الخير ونستكمل مد مظلة الحماية الاجتماعية حتى نغطي أفقر فقير في أبعد مكان في مصر وسنمر من هذه الأزمة لأن مصر قوية، ولن نبخل ولن ندخر جهدا حتى تستمر مصر قوية آمنة".





وقدمت القباج التحية لصندوق تحيا مصر لوقوفه دائما مع شعب مصر وفقرائه، كما قدمت الشكر للوزارات الشريكة، والجمعيات الأهلية المشاركة.



