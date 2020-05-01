كل ما تريد معرفته عن نعمات عبدالناصر بعد تصدرها "ترند" جوجل

تصدرت الفنانة نعمات عبدالناصر اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو 2020، مؤشرات المحرك البحثي الشهير "جوجل" بعد الإعلان عن خبر وفاتها.





وفاة نعمات عبدالناصر





وزاد الطلب على نعمات عبدالناصر بعدما غيبها الموت مساء أمس الخميس الموافق الـ30 من أبريل الجاري، بعد صراع طويل مع المرض ودون أن يشعر بها أحد إلا بخر موتها.





تفاصيل وفاة نعمات عبدالناصر





ورحلت نعمات عبدالناصر عن عالمنا في ظروف تتعرض لها مصر وافة دول العالم إثر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الأمر الذي وقف حائلًا أمام إعلان أسرتها عن موعد الجنازة ومكان الدفن، نظرًا للإجراءات التي تعلنها الدول والحكومة المصرية بمنع الازدحام.





حياة نعمات عبدالناصر والسينما





وشهدت فترة السبعينيات دخول النجمة الراحلة نعمات عبدالناصر عالم الفن، لتبدأ مشوارها الفني الطويل، من "كومبارس" إلى أدوار هامة وإن لم تقم بدور البطولة إلا أنها حظت حب واحترام الجماهير وصناع المهنة.





أعمال نعمات عبدالناصر





قدمت نعمات عبدالناصر الكثير من الأعمال سواء للمسرح والتليفزيون والسيبنما، لتتخطى أعمالها 100 عمل والتي كانت تأتي دائمًا ممثلة لطبقة الفقراء كزوجة أو أم.





أبرز أعمال نعمات عبدالناصر





شاركت الراحلة نعمات عبدالناصر في العديد من الأعمال السينمائية أبرزها، حب في الزنزانة، العار، توت توت، عسكر في المعسكر، عايز حقي، سواق الهانم والنوم في العسل.





نعمات عبدالناصر وكبار النجوم





عملت نعمات عبدالناصر مع كبار نجوم السينما المصرية وعلى رأسهم النجم الراحل أحمد ذكي حيث شاركته في سواق الهانم، إلى جانب الزعمي عادل إمام والراحل علاء ولي الدين، لترحل عن عالمنا أمس الخميس مخلفةً تريخًا فنيًا كبيرًا وإلم تكن من النجوم الشباك إلا أن أدوارها كانت ناجحة ومميزة ومؤثرة.











