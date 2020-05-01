ضبط فني شبكات يتاجر في النقد الأجنبي بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.





وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (أخصائى صيانة شبكات، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة) حال قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وبحوزته (7900 دولار أمريكى بما يعادل 124820 مائة أربعة وعشرون ألفًا ثمانمائة وعشرون جنيه مصرى) وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





صاحب شركة يستولى على 20 مليون جنيه من مواطني الإسكندرية





واستولى على 20 مليون جنيه بدعوى توظيفها، لهذا السبب ضُبط صاحب شركة دعاية وإعلان لقيامه بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على المبلغ في محافظة الإسكندرية.





وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، مننائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، وآخرين بقيام مدير مبيعات بشركة تسويق وصاحب شركة دعاية وإعلان، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.





واتخذ المتهم من مقر الشركة خاصته الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقيامه بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت 20 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده وتهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.





ضبط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة





"بنسرق موبايل وفلوس الراكب بأسلوب المغافلة من غير ما يحس.. وسرقنا في أماكن متفرقة علشان محدش يعرف يوصلنا"، هكذا بدأت عصابة الـ5 عاطلين، المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين مستقلي السيارة السوزوكي خاصتهم والمستخدمة في تنفيذ جرائمهم، بمدينة 6 أكتوبر.





وقال المتهمون الـ5 خلال التحقيقات التي أجريت معهم أنهم كانوا يستقلون السيارة السوزوكي الفان خاصتهم بالتبادل فيما بينهم لعدم تحديدهم، وبعد ركوب "الزبون" معهم يقوم أحدهم بمغافلته وسرقته وواصل المتهمون أنهم ارتكبوا 9 سرقات بالطريق الدائري، وأعلى المحور المركزي، وبطريق الواحات.





وكان أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمدينة 6 أكتوبر، بعد ارتكابه 9 سرقات بأسلوب المغافلة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام 5 عاطلين سبق اتهامهم في قضايا سرقات متنوعة، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، متخذين من دوائر أقسام أكتوبر أول، وأكتوبر ثان، وأكتوبر ثالث، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



