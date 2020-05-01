ممرات تعقيم للعاملين.. شاهد أعمال تطهير المتحف الكبير للمرة الثالثة

بثت وزارة السياحة والآثار عددا من صور إجراءات التعقيم والتطهير الجارية للموقع الإنشائي كاملًا للمتحف المصري الكبير بميدان الرماية، وذلك استمرارًا لأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها الوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ومن ناحيته قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إن هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها أعمال التعقيم والتطهير للمتحف وملحقاته بشكل شامل وكامل وتضمنت الأعمال موقع المتحف من الداخل والخارج وجميع الممرات الموجودة به، ومبنى مركز الترميم وجميع ممراته، وذلك طبقا للمواصفات العالمية المعتمد من منظمة الصحة العالمية واتباع اعلى معدلات السلامة.



وأشار اللواء مفتاح إلى أنه منذ بداية الأزمة لم يتوقف العمل يومًا واحدًا بالمتحف حيث يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة جميع العاملين به من قياس لدرجات الحرارة يوميا بإستخدام أجهزة الليزر الحرارية.

إضافة إلى إنشاء ثلاثة ممرات لتعقيم جميع العاملين عند دخولهم الموقع بشكل يومي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي اثناء فترات العمل، لافتا إلى ان العمل خلال شهر رمضان المعظم يتم على فترتين صباحية ومسائية حيث يستمر العمل بالموقع اثناء فترة الحظر بالتنسيق مع وزاره الداخلية.





