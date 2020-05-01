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ممرات تعقيم للعاملين.. شاهد أعمال تطهير المتحف الكبير للمرة الثالثة

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:14 م
التطهير
التطهير
حسام زيدان
بثت وزارة السياحة والآثار عددا من صور إجراءات التعقيم والتطهير الجارية للموقع الإنشائي كاملًا للمتحف المصري الكبير بميدان الرماية، وذلك استمرارًا لأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها الوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

ومن ناحيته قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إن هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها أعمال التعقيم والتطهير للمتحف وملحقاته بشكل شامل وكامل وتضمنت الأعمال موقع المتحف من الداخل والخارج وجميع الممرات الموجودة به، ومبنى مركز الترميم وجميع ممراته، وذلك طبقا للمواصفات العالمية المعتمد من منظمة الصحة العالمية واتباع اعلى معدلات السلامة.

وأشار اللواء مفتاح إلى أنه منذ بداية الأزمة لم يتوقف العمل يومًا واحدًا بالمتحف حيث يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة جميع العاملين به من قياس لدرجات الحرارة يوميا بإستخدام أجهزة الليزر الحرارية. 

إضافة إلى إنشاء ثلاثة ممرات لتعقيم جميع العاملين عند دخولهم الموقع بشكل يومي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي اثناء فترات العمل، لافتا إلى ان العمل خلال شهر رمضان المعظم يتم على فترتين صباحية ومسائية حيث يستمر العمل بالموقع اثناء فترة الحظر بالتنسيق مع وزاره الداخلية.


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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
ممرات تعقيم للعاملين.. شاهد أعمال تطهير المتحف الكبير للمرة الثالثة
ممرات تعقيم للعاملين.. شاهد أعمال تطهير المتحف الكبير للمرة الثالثة
ممرات تعقيم للعاملين.. شاهد أعمال تطهير المتحف الكبير للمرة الثالثة
ممرات تعقيم للعاملين.. شاهد أعمال تطهير المتحف الكبير للمرة الثالثة
ممرات تعقيم للعاملين.. شاهد أعمال تطهير المتحف الكبير للمرة الثالثة
ممرات تعقيم للعاملين.. شاهد أعمال تطهير المتحف الكبير للمرة الثالثة
ممرات تعقيم للعاملين.. شاهد أعمال تطهير المتحف الكبير للمرة الثالثة
ممرات تعقيم للعاملين.. شاهد أعمال تطهير المتحف الكبير للمرة الثالثة

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