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التنسيق الحضاري ينفذ لوحات "عاش هنا" لتخليد ابطال الجيش والشرطة

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

قررت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، إدراج مقرات اقامة ابطال مصر من شهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك ضمن مشروع لوحات "عاش هنا"، الذي ينفذه الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد ابو سعدة، لتروى وتوثق قصص حياتهم . 

ومن جانبها قالت "عبد الدايم"، إن تركيب لوحات مشروع "عاش هنا"، على المبانى التى اقام بها ابناء مصر ممن قدموا ارواحهم فداء للوطن، ياتى على طريق تخليد العظماء، وتابعت أن مسيرتهم ستبقى نبراسا للاجيال القادمة وعبرة وقدوة تستنهض الهمم لاستكمال المسيرة الحضارية التى انطلقت منذ فجر التاريخ ، مشيرة ان توثيق الأماكن التي شهدت حياتهم يعكس فخر الوطن بهؤلاء الابطال . 

يذكر أن لوحات مشروع "عاش هنا"، التى تم تخصيصها لابطال القوات المسلحة والشرطة نفذتها وزارة الثقافة ممثلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وشملت مجموعة من الابطال منهم الفريق اول عبد المنعم رياض ، الفريق اول كمال الدين حسن على ، الفريق محمد سعيد الماحى ، اللواء اركان حرب منير احمد محمد شاش وغيرهم من الابطال .

التنسيق الحضاري ينفذ لوحات "عاش هنا" لتخليد ابطال الجيش والشرطة
التنسيق الحضاري ينفذ لوحات "عاش هنا" لتخليد ابطال الجيش والشرطة
التنسيق الحضاري ينفذ لوحات "عاش هنا" لتخليد ابطال الجيش والشرطة
التنسيق الحضاري ينفذ لوحات "عاش هنا" لتخليد ابطال الجيش والشرطة
التنسيق الحضاري ينفذ لوحات "عاش هنا" لتخليد ابطال الجيش والشرطة
التنسيق الحضاري ينفذ لوحات "عاش هنا" لتخليد ابطال الجيش والشرطة

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