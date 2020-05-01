مسلسل البرنس الحلقة 7 | حادث كبير لمحمد رمضان من تدبير إخوته والسببب الميراث

تطورت أحداث مسلسل البرنس الحلقة 7 وفي سابع أيام شهر رمضان المبارك، تتحول الصراعات والتفاصيل داخل كافة الأعمال الدرامية واتضحت الرؤى بالنسبة لغالبية الأعمال عند الجمهور المتابع.





أحداث مسلسل البرنس الحلقة 7





دبر أشقاء محمد رمضان مكيدة لقتله خلال مسلسل البرنس الحلقة 7 خوفًا من عدم الحصول على ميراثهم، وبعد الاتفاق خرج زوج شقيقته لتنفيذ الحادث من أجل القضاء عليه وأسرته.





مشاهد مسلسل البرنس الحلقة 7





قاد زوج شقيقة "رضوان البرنس" الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان سيارة نقل كبيرة واصطدم بعربة محمد رمضان لينتج اصطدام كبير جدا وانقلبت السيارة خلال مسلسل البرنس الحلقة 7 قبل نقلهم إلى المستشفى.





تفاصيل مسلسل البرنس الحلقة 7





قبل الحادث كان يفكر النجم محمد رمضان في مسلسل البرنس الحلقة 7 من أجل كسر وصية والده وإعطاء كافة أشقائه نصيبهم مخالفا وصية والده مع زوجته أثناء قيادته للسيارة وقبل صدمه بالسيارة النقل.





وفاة زوجة البرنس





نقل محمد رمضان بعد الحادث المدبر الذي تعرض له برفقة أسرته في مسلسل البرنس الحلقة 7 إلى المستشفى وجاءت النيابة والشرطة لمعاينة الحادث وكشف الكواليس.





مسلسل البرنس الحلقة 7 وأشقائه





أبلغت المستشفى أشقاء محمد رمضان فور وصوله في مسلسل البرنس الحلقة 7 ليذهب أشقاؤه إليها ويتم إخبارهم بان الزوجة توفت هي والابن وبقيت الطفلة، وأن حالة شقيقهم البرنس خطرة إذ تعرض لنذيف نتيجة لجرح غائر في البطن.





نهاية مسلسل البرنس الحلقة 7





وينتهي مسلسل البرنس الحلقة 7 على وضع محمد رمضان في المستشفى وبغرفة الرعاية، مع وفاة زوجته لبنى وابنه الصغير، إلا أن طفلته الصغيرة لاتزال بصحة جيدة، لتسمع شقيقته الصغرى أشقائها وهم يكشفون عن تدبيرهم الحادث لقتل "رضوان البرنس".





موعد عرض "البرنس" والقنوات الناقلة





يعرض مسلسل "البرنس" على قناتى dmc و dmc دراما، في الـ7:45 مساءً عقب الإفطار ويعاد في تمام الـ2 صباحًا.



