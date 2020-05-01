كارول سماحة: "بصلي للعذراء تهدي النفوس التعبانه الجعانة"

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نشرت الفنانة كارول سماحة، تغريدة عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة للسيدة مريم العذراء، معلقه عليها: "القصه مش قصه تفائل أو تشائم، القصه قصه واقعية، إذا في أمل أنه لبنان رح يصير أفضل فما بحس على إيامنا، بصلي وبدعي، يحمي بلدنا من غرق أكبر، تهدي النفوس التعبانه الجوعانة، والموجوعه وتساعدهم يلاقو سبل للخلاص والفرج".





وطرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة "مش هعيش"، عبر قناتها الشخصية على موقع يوتيوب، وذلك بعد تفكير طويل ونقاشات مع جمهورها على موقع التدوينات الصغيرة"تويتر"، حول قرارها بتأجيل طرح الأغنية بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمختلف أنحاء العالم.



ويبدو أن قرار الجمهور كان حاسمًا بمطالبته للفنانة اللبنانية طرح أغنيتها وعدم تأجيلها، حيث قامت بالفعل بطرح الأغنية.