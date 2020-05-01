آخرهم بلازما المتعافين.. 4 طرق لعلاج مصابي كورونا في مصر

يوما بعد الآخر، تعتمد مصر على طرق جديدة في معالجة مصابي فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي ظهر في عدد من المحافظات المصرية خلال الفترة الأخيرة، وكان آخر تلك الطرق التي اعتمد عليها الأطباء حقن المصابين بالفيروس بدم المتعافيين.





وحتى مساء الخميس، سجلت البلاد 5537 حالة إصابة بفيروس كورونا بينهم 1780 حالة تم تحويل نتائج تحاليلها من إيجابية لسلبية، من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت حالات الوفاة 392 حالة وفاة.





أجدد الطرق.. بلازما المتعافين





آخر الطرق التي بدأت تعتمد عليها وزارة الصحة في علاج مصابي كورونا هي بلازما الدم، فتم حقن أول مريض بفيروس كورونا، ببلازما أحد المتعافين من الفيروس، بعد أن تم استخلاص البلازما من 6 متعافين، والنتائج أثبت فاعلية 3 منهم، وحال نجاحها سيتم الاعتماد عليها في مساعدة المرضى ذوى الحالات الحرجة.





أدوية الملاريا ونقص المناعة





وبداية طرق علاج الحاملين لفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد كانت بالاعتماد على أدوية تعالج فيروس كورونا تعتمدها فرنسا، في علاج مصابيها، كالأدوية التي تعالج مرضى الملاريا ونقص المناعة وبعض الأمراض الأخرى، بعد إجراء تحاليل معينة قبلها لأنه قد ينتج عن استخدامها زيادة إفراز إنزيمات الكبد، وذلك حسب ما أعلنت عنه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.





تامفلو وhydroxyl chiouriquine





وحال دخول المصاب في حالة ضيق تنفس، يتم وضع المريض على جهاز تنفس صناعي، وإمداده بالأكسجين، وكذلك مضاد حيوي وتامفلو، لحين ظهور النتيجة، فإذا كانت إيجابية، يحول لمستشفى العزل، وهناك يتم مده بمضاد حيوي وأكسجين، وإضافة hydroxyl chiouriquine بمعدل 400 ملليجرام مرتين، في أول يوم و200 ملليجرام مرتين كل 4 أيام، وذلك حسب أحد البروتكولات التي اعتمدتها الوزارة في العلاج.





أنترفيرون ألف



