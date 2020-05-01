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الآلاف يشيعون جثمان شهيد بئر العبد في بني سويف (صور)

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:21 م
الجنازة
الجنازة
احمد فتحي الدسوقي
احتشد الآلآف من أهالي قرية الحكامنة التابعة لمركز بني سويف، وبعض القرى المجاورة، ظهر اليوم الجمعة، لتشييع جثمان الشهيد المجند "محمود عادل أحمد" شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد مساء أمس جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء.

وأرتدي بعض أهالي القرية والقيادات العسكرية والتنفيذية الكمامات أثناء اداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد أمام أحد مساجد القرية، وردد الأهالي خلال الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب ومنها "يا شهيد نام وارتاح وإحنا هنكمل الكفاح، لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وارتدت النساء الملابس السوداء وتعالت صرخات البكاء حزنا على الشهيد.

ونعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شهداء القوات المسلحة، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن وأمان الوطن والمواطن سائلًا أن يتغمدهم الله برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم نعمة الصبر والسلوان، وأن يمن بعاجل شفائه على المصابين.

ووصف محافظ بني سويف، الحادث الإرهابي بالخسيس والغاشم، مؤكدًا على أن تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية المقيتة لن تنال من عزيمة الدولة شعبا وقيادة سياسية وقوات مسلحة وشرطة باسلة في القضاء على الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن، ولا هدف له سوى الخراب والدمار، مشددا على أن الجميع لديه الثقة الراسخة على قدرة أبنائنا البواسل في اقتلاع الإرهاب الأسود من جذوره.

وأشاد محافظ بني سويف ببسالة رجال قواتنا المسلحة ضد أي خطر قد يهدد أمن الوطن واستقراره، ومؤكدًا على أن المصريين جميعهم يقدرون تضحيات أبنائنا من القوات المسلحة وأن تضحياتهم لن تذهب سدى، وأنه إذا استشهد بطل فخلفه أبطال يحملون الراية من بعده حتى الانتصار لا محالة بمشيئة الله تعالى، مؤكدا على أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد خلف قيادتها السياسية وجيشها القوي والشرطة الباسلة في مواجهة تلك النبتة البغيضة، واستكمال مسيرة التنمية.

تفاصيل الحادث

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. 

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".  

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان. 

وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما يلاحق العار الإرهابيين وأعوانهم.
الآلاف يشيعون جثمان شهيد بئر العبد في بني سويف (صور)
الآلاف يشيعون جثمان شهيد بئر العبد في بني سويف (صور)
الآلاف يشيعون جثمان شهيد بئر العبد في بني سويف (صور)
الآلاف يشيعون جثمان شهيد بئر العبد في بني سويف (صور)
الآلاف يشيعون جثمان شهيد بئر العبد في بني سويف (صور)
الآلاف يشيعون جثمان شهيد بئر العبد في بني سويف (صور)
الآلاف يشيعون جثمان شهيد بئر العبد في بني سويف (صور)
الآلاف يشيعون جثمان شهيد بئر العبد في بني سويف (صور)
الآلاف يشيعون جثمان شهيد بئر العبد في بني سويف (صور)
الآلاف يشيعون جثمان شهيد بئر العبد في بني سويف (صور)
الآلاف يشيعون جثمان شهيد بئر العبد في بني سويف (صور)
الآلاف يشيعون جثمان شهيد بئر العبد في بني سويف (صور)

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