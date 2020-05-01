بحضور 5 وزراء.. أسامة هيكل يشيد بالدور التكافلي لصندوق تحيا مصر

وزير الدولة للإعلام: أزمة كورونا ستمر في ظل تضافر جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية





أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الجمعة، 22 قافلة جديدة تتضمن 123 سيارة محملة بـ 1650 طن من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات، ليتم توزيعها على 150 ألف من الأسر الأولى بالرعاية في 22 محافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم.





يأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.





وشهد إطلاق القوافل حضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وفضيلة الدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.





وأشاد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالدور التكافلي الذي يقوم به صندوق تحيا مصر للتخفيف عن المواطنين الاكثر احتياجا ، بمناسبه شهر رمضان المبارك من جهه ، والحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأسر الأكثر احتياجًا من جهه أخرى.





وأثني "هيكل" على تضافر جهود منظمات المجتمع المدني من اجل عبور الأزمة .و أكد ان الحكومة بكل اجهزتها تبذل قصاري جهدها لتقليل الآثار السلبية للأزمة على المواطنين، مع الحفاظ على عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي في نفس الوقت.





وقال "هيكل" إنه على يقين بتن أزمة فيروس كورونا المستجد ستمر على مصر بسلام، وذلك في ظل المجهودات التي تبذل علي كل الأصعدة، مع التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية و الحفاظ علي التباعد الاجتماعي.





وقد انطلقت القوافل إلى محافظات: الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، بني سويف، قنا، المنيا، الاقصر، أسوان، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، الغربية، القاهرة، الجيزة، الاسكندرية ، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس.





من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف الرئيسي من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" هو توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر بكل محافظة وذلك تنسيقا مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.





وأضاف أن قوافل اليوم تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لافتا إلى أنه تم توفير هذه القوافل من خلال تعاون الصندوق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة خالد عبدالله للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى قيام مؤسسات الأورمان، ومصر الخير، والجمعية الشرعية، والهيئة القبطية الإنجلية بتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها بكل محافظة.





وأوضح "عبدالفتاح" أنه تم مراجعة قواعد بيانات المستحقين بكل محافظة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وسيتم توزيع المواد الغذائية تحت إشراف السادة المحافظين لضمان وصولها لمستحقيها.





وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أنه خلال الفترة الماضية تم توزيع المواد الغذائية على الصيادين المتواجدين على ضفاف النيل بمنطقة مصر القديمة والوراق، لرعاية أسرهم، بالإضافة الي توزيع المواد الغذائية على عدد من أسر العمالة غير المنتظمة بحي منشأة ناصر لتخفيف أعباء المعيشة عن عاتقهم خلال فترة حظر التجوال.

كما تم توزيع 185 طنا من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات دمياط، الفيوم، وسوهاج ضمن مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة.