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الإفتاء: المرء يثاب على ارتداء الكمامة

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:29 م
عمران
عمران
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن الحرص على التواصل مع أقاربنا وأسرنا مطلوب، ولكن في ظل الظروف التي نعيشها بسبب فيروس كورونا، يكون الحرص على التباعد الجسدي أيضا مطلوب، حتى لا يصاب أحد، ونكون سبب في نقل العدوى لأقاربنا.

وأكد "عمران"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، أن المرء يثاب على ارتداءه الواقيات مثل الكمامة، والتي بدورها تساهم في عدم نشر العدوى، وكف الأذى عن الآخرين، معلقا: "ده ثواب مضاعف".

تعافي 1381 مصابًا بكورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.

تسجيل 269 إصابة بكورونا و12 حالة وفاة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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