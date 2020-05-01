الإفتاء: المرء يثاب على ارتداء الكمامة

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن الحرص على التواصل مع أقاربنا وأسرنا مطلوب، ولكن في ظل الظروف التي نعيشها بسبب فيروس كورونا، يكون الحرص على التباعد الجسدي أيضا مطلوب، حتى لا يصاب أحد، ونكون سبب في نقل العدوى لأقاربنا.





وأكد "عمران"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، أن المرء يثاب على ارتداءه الواقيات مثل الكمامة، والتي بدورها تساهم في عدم نشر العدوى، وكف الأذى عن الآخرين، معلقا: "ده ثواب مضاعف".



