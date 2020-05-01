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مستقبل وطن: أبطال القوات المسلحة لن يهدأ لهم بال إلا بالثأر للشهداء

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:29 م
محمد منظور
محمد منظور
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإجرامية الإرهابية الخسيسة، وأخرها حادث انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المُدرعة جنوب مدينة بئر العبد والتي أدت لاستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، لن تزيد أبطال القوات المسلحة البواسل إلا إصرارًا للقضاء على الإرهاب من جذوره.  

وأضاف منظور، في بيان، أن أبطال القوات المسلحة لن يهدأ لهم بال إلا بعد أن يتم الثأر لشهداء مصر الأبرار بتوجيه ضربات مفاجأة ومُرتكزة ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية المُتورطين في تنفيذ عملية حادث بئر العبد الإرهابي، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يقدمون كل الدعم للقوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة والقيادة السياسية في مواجهتهم ضد عناصر الإرهاب للحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه.   

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مُعادي استقرار مصر أزعجتهم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها وتنتجها الدولة المصرية بتعمير سيناء ويستهدفون خلق الذعر في صفوف المصريين بهدف تعطيل التنمية، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري واعي ويعلم أهداف تلك المُخططات الخبيثة ولن يهاب منهم ويساند الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في القضاء على الإرهاب وتنمية مصر ونهضتها.


تفاصيل الحادث

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. 

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".  

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان. 

وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما يلاحق العار الإرهابيين وأعوانهم.

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مستقبل وطن سيناء بوابة الفجر الفجر الشهداء

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