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"ماكرون" للفرنسيين: الحياة لن تكون طبيعية بعد 11 مايو

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من أن نهاية الإغلاق الوطني في 11 مايو لن تكون سوى خطوة أولى حيث تتطلع فرنسا للانسحاب من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.

وقال "ماكرون"، في خطاب بالقصر الرئاسي بعد اجتماع مع خبراء البستنة: ”11 مايو لن يكون ممر الحياة الطبيعية. سيكون هناك انتعاش سيتعين إعادة تنظيمه. ستكون هناك عدة مراحل وسيكون 11 مايو واحد منها."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأشاد "ماكرون"، في رسالة على حسابه على "تويتر"، بالعروض التقليدية والعمال الفرنسيين، وحث على الوحدة والتضامن خلال هذه الأوقات العصيبة.

تم إلغاء احتجاجات عيد العمال التقليدية التي عادة ما تشهد الآلاف من المتظاهرين في الشوارع هذا العام بسبب تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 24,000 شخص في جميع أنحاء فرنسا.

نظمت النقابات أنشطة عبر الإنترنت لعيد العمال، وطلبت من الناس أن يقرعوا المقالي ويضعوا لافتات على شرفاتهم للاحتفال باليوم. قامت الشرطة بحل احتجاج صغير في وسط باريس.

لقد كان ذلك في تناقض صارخ مع هذا الوقت من العام الماضي عندما كان عشرات الآلاف من متظاهري النقابات العمالية و"السترات الصفراء" في الشوارع عبر فرنسا يتظاهرون ضد سياسات "ماكرون".

وشابت الاحتجاجات اشتباك العشرات من الأناركيين الملثمين والمقنعين مع شرطة مكافحة الشغب.




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