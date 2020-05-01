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"شيكو" ناعيًا شهداء بئر العبد "ربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم"

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان "شيكو"، صورة ذات خلفية سوداء وذلك لنعي شهداء شمال سيناء، عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وكانت الصورة ذات خلفية سوداء وذلك تعبيراً عن الحزن علي أرواح الشهداء، قائلًا: "ربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم".


وعلى صعيد آخر علق "شيكو"، على الأغنية قائلاً: "حسبنا اللع ونعم الوكيل تحيا مصر، وعلق الجمهور قائلين: "ربنا يرحم شهداء الوطن، ويصبر اهليهم، نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر".


يذكر ان من ضمن أعمال الفنان" شيكو"مسلسل "اللعبة" و تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،

ويشارك في العمل ،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "


"شيكو" ناعيًا شهداء بئر العبد "ربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم"
"شيكو" ناعيًا شهداء بئر العبد "ربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم"

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ينعي شيكو شهداء سينا شهداء بئر العبد شهداء الجيش والشرطة بئر العبد

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