ميانمار ترفض مزاعم جديدة بارتكاب جرائم حرب

نفى زاو هتاي، المتحدث باسم حكومة ميانمار، اليوم الجمعة، مزاعم مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البلاد، بأن الجيش يرتكب جرائم حرب جديدة في ولاية راخين، وقال، إنها "منحازة"، محملاً المتمردين مسؤولية الانتهاكات.





وقال المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "وجدنا أن تحقيقها ليس له توازن وكان متحيزًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وفي حديثه لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة، أضاف زاو هتاي، أن قوات جيش أراكان، وهي جماعة متمردة تريد المزيد من الحكم الذاتي للمنطقة الغربية، ترتدي ملابس مدنية عندما تنفذ هجمات.





وأوضح: "عندما يرد الجيش بهجمات مضادة على أولئك الذين يدعون أنهم مدنيين، هناك أضرار جانبية. ليس هناك نية. من الجانب العسكري، قاموا بالتحقيقات اللازمة".





وقال زاو هتاي، أيضًا، إن الجماعة كانت مسؤولة عن مهاجمة مركبة تابعة لمنظمة الصحة العالمية في أواخر أبريل، مما أسفر عن مقتل السائق. وقد ألقى جيش أراكان باللوم في هذا الهجوم على الجيش.





وقالت يانغي لي، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار، في بيانها الختامي يوم الأربعاء، إن الجيش يشارك في أنشطة ضد المتمردين قد تصل إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في ولايتي راخين وتشين.





وأضافت، أن أساس استنتاجها هو أن القوات المسلحة، المعروفة باسم تاتماداو، كثفت هجماتها ضد المدنيين في الأسابيع الأخيرة بضربات جوية ومدفعية. وقتل العشرات ونزح عشرات الآلاف في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.





ولم يرد متحدثان عسكريان على مكالمات هاتفية من رويترز طلبا للتعليق لكن الجيش نفى استهداف المدنيين.





ولم ينشر جيش أراكان على الفور بيانا ردًا على ذلك.



