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نجم يوفنتوس يحلم باللعب لبرشلونة

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:47 م
يوفنتوس
يوفنتوس
مصطفى صابر

كشفت تقارير صحفية إن لاعب خط وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش "يحلم" بتمثيل برشلونة وهو حريص على الانضمام إلى البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قدم بيانيتش  اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا مستوى رائع مع السيدة العجوز هذا الموسم ، حيث ساهم بثلاثة أهداف وأربعة تمريرات حاسمة في 32 مباراة في جميع المسابقات.

هناك حاليا تكهنات تحيط بمستقبل لاعب خط الوسط ، على الرغم من أن يوفنتوس يعتقد أنه يستكشف إمكانية إعادة توقيع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

يُزعم أن يوفنتوس يمكن أن يعرض بيانيتش على برشلونة كجزء من صفقة مع آرثر ، ووفقًا لموندو ديبورتيفو ، أحلام ميراليم بيانيتش بالانضمام إلى عمالقة كاتالونيا.

قام بيانيتش بتمديد عقده في أغسطس 2018 وهو مرتبط حاليًا بأبطال إيطاليا حتى صيف 2023.

فاز ميراليم بيانيتش بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي واثنين من كأس إيطاليا منذ وصوله إلى تورينو من روما.

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