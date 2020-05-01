حسم الأمر.. الأهلي يحدد سعر رحيل أزارو

حدد مسئولو النادي الأهلي، سعر رحيل نجم الفريق المغربي وليد أزارو، والمعار حاليا لصفوف الاتفاق السعودي.

واستقر الأهلي على مبلغ 2 مليون دولار، من أجل الاستغناء عن المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الكرة الأول، لأي ناد آخر يرغب في التعاقد معه بداية الموسم الجديد.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، قد أكد للجنة التخطيط بالفريق عدم حاجته لأزارو في الفترة المقبلة.

ولا يمتلك أزارو عروضًا رسمية حتي الآن، وإن كان نادي الاتفاق يريد شراءه، فيما حصل علي وعود من بعض شركات التسويق بجلب عروضا له من الصين وفرنسا.

ويرتبط أزارو بعقد مع الأهلي لمدة موسم ونصف عقب انتهاء إعارته للنادي السعودي، رافضًا فكرة تمديد عقده في ظل شعوره بأنه لن يكون في حسابات الجهاز الفني الحالي.