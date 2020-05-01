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اغتيال وزير الداخلية محمد ابراهيم | أول تعليق من وزير الداخلية الأسبق على مشهد محاولة اغتياله في مسلسل "الاختيار" (فيديو)

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:47 م
محمد إبراهيم - وزير الداخلية المصري
محمد إبراهيم - وزير الداخلية المصري
تصدر اغتيال وزير الداخلية محمد ابراهيم، اليوم الجمعة الموافق 1/5/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، وذلك عقب انتهاء الحلقة السابعه من مسلسل الاختيار وخاصة بعد محاولة اغتياله.

علق اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري الأسبق، على مشهد محاولة اغتياله التي تعرض لها مطلع شهر سبتمبر عام 2013، والتي تجسدت في مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة والمذاع في رمضان 2020.


وقال اللواء محمد إبراهيم تعليقًا على مشاهد التخطيط لاغتياله والواقعة: "الحمد لله ربنا نجانا وأنقذ مصر.. الحمد لله ربنا نجانا"، وتابع: "ربنا أنقذ مصر، وأرواحنا فدا مصر، حطينا أرواحنا على كفوفنا ووصلنا لبر النجاة".

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار" الذي يجسد بطولة البطل الراحل أحمد المنسي أحد ضباط الجيش المصري، أحداثًا متطورة عن الحلقات السابقة، ووافقت جماعة "أنصار بيت المقدس" بشكل نهائي على انضمام هشام عشماوي لها، كما تحدث الإرهابي عن التخطيط لعملية اغتيال وزير الداخلية، ليرد عليه شريكه الآخر، ويخبره بأنه شخص عزيز على الجماعة ولن يضحوا به في مثل هذه العملية البسيطة.

وبعدها يقرر مرسال "جماعة أنصار بيت المقدس" في مصر، أن ينقل المهمة إلى وليد صديق عشماوي والذي تمنى هذه الأمنية كثيرا في حياته.

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