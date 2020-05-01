برلماني: حادث بئر العبد يزيد أبطال القوات المسلحة إصرارا في هزيمة الإرهاب

نعى جمال عباس، عضو مجلس النواب، شهداء مصر الأبرار الذين طالتهم يد الغدر بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المُدرعة جنوب مدينة بئر العبد والذي نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





وقال عباس في بيان، إن مثل تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة لن تثني أبطال القوات المسلحة عن أداء واجبهم الوطني المُقدس المعهود بل يزيدهم إصرارًا وإرادة لاستكمال مهمتهم القومية بالحفاظ على أرض الوطن والقضاء على الإرهاب من جذوره، مُؤكدًا أن الشعب المصري بجميع طوائفه وكافة مؤسسات الدولة المصرية تقف خلف القوات المسلحة المصرية في مواجهة قوى الشر والإرهاب في التصدي لتلك الأعمال الإجرامية بحزم شديد.





كما أكد النائب جمال عباس، أمين عام حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط‎، أن شهداء حادث بئر العبد الإرهابي قدموا أرواحهم فداء للوطن والحفاظ على الشعب ومقدراته.









تفاصيل الحادث





وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.





ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".





وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".





كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.





وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما يلاحق العار الإرهابيين وأعوانهم.