زيادة قياسية في عدد مستخدمي تويتر Twitter ولكن دون زيادة في الأرباح

أعلن موقع التدوين المصغر "تويتر -Twitter" عن زيادة قياسية في عدد المستخدمين يوميًا بنسبة 24٪، بسبب حائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، حيث وصل عدد المستخدمين إلى 166 مليون مستخدم يوميًا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 134 مليونًا في بداية عام 2019.





لكن هذه الزيادة في عدد الزوار لم تتحول إلى زيادة في الأرباح، حيث سجلت الشبكة الاجتماعية خسارة قدرها 7 ملايين دولار، بسبب أزمة فيروس كورونا، التي دفعت العديد من الشركات إلى الحد من نفقاتها، بما في ذلك الإعلانات على موقع تويتر.





وتعمل شركة تويتر Twitter على تخصيص المزيد من الموارد ، لابتكار طريقة تجعل تطبيق الهاتف المحمول وغيره من الأنظمة الأساسية غير المستغلة أكثر ربحية، ردًا على هذه الخسارة.



