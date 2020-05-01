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مصر الخير تتسلم 40 ألف كرتونة مواد غذائية من "تحيا مصر"

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:57 م
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آيات عامر
تسلمت مؤسسة مصر الخير، ٤٠ ألف كرتونة مواد غذائية، و٤٥ طن لحوم بالإضافة إلي عبوات تطهير شخصية، من صندوق تحيا مصر، اليوم الجمعة، لتوصيلها إلي الأسر المستحقة في ٦ محافظات هي القاهرة الإسماعيلية السويس الشرقية والغربية وقنا.

جاء ذلك خلال إطلاق صندوق "تحيا مصر" لأكبر قافلة خير محملة بالمواد الغذائية واللحوم والمطهرات عبر (١٢٣ سيارة محملة ب١٦٥٠ طنًا لتوزيعها علي 150 ألف أسرة في 22 محافظة ضمن مبادرته ( نتشارك هنعدي الأزمة) لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

وقال المهندس احمد علي رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تقوم بالتوزيع المساعدات كذراع تنفيذي لصندوق تحيا مصر، حيث تقوم المؤسسة بالتوزيع، بالإضافة إلي أربع مؤسسات اخري لتغطية جميع المحافظات.

وأشار الي أن مصر الخير قامت بتسليم صندوق تحيا مصر قوائم بالقري التي سيتم توزيع المساعدات فيها، في كل محافظة، والتي تم حصرها من خلال المكاتب الميدانية للمؤسسة وقاعدة البيانات الخاصة بها لافتا الي انه بعد التوزيع ستقوم المؤسسة بتسليم الصندوق بيانات المستحقين المستفيدين من المساعدات وذلك لعمل قاعدة بيانات موحدة علي مستوي الجمهورية للاسر التي حصلت علي الخدمات والتي تعتبر الأكثر احتياجا.

وأضاف رئيس قطاع التكافل أن مصر الخير تتعامل مع جمعيات شريكة في القري والمراكز علي مستوي الجمهورية تبلغ ٨٥٠ جمعية وقد تم التواصل معها وتم تجهيز قوائم المستفيدين ليتم التوزيع بأسرع وقت ممكن حيث سيتم التوزيع علي المستفيدين اليوم، مشيرًا إلي أن مكاتب مصر الخير في الست محافظات مستعدة لذلك من خلال الموظفين وفرق المتطوعين لإيصال المساعدات فورا.

يذكر أن القوافل انطلقت القوافل إلى محافظات: الوادي الجديد مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، بني سويف، قنا، المنيا، الاقصر، أسوان، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، الغربية، القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس.

حضر حفل إطلاق قوافل الخير كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر الخير، كما يشارك أيضًا كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
مصر الخير تتسلم 40 ألف كرتونة مواد غذائية من "تحيا مصر"
مصر الخير تتسلم 40 ألف كرتونة مواد غذائية من "تحيا مصر"
مصر الخير تتسلم 40 ألف كرتونة مواد غذائية من "تحيا مصر"
مصر الخير تتسلم 40 ألف كرتونة مواد غذائية من "تحيا مصر"
مصر الخير تتسلم 40 ألف كرتونة مواد غذائية من "تحيا مصر"
مصر الخير تتسلم 40 ألف كرتونة مواد غذائية من "تحيا مصر"
مصر الخير تتسلم 40 ألف كرتونة مواد غذائية من "تحيا مصر"
مصر الخير تتسلم 40 ألف كرتونة مواد غذائية من "تحيا مصر"

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