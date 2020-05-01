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30 % تراجع في مبيعات السيارات باليابان

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات للقطاع يوم الجمعة أن مبيعات السيارات اليابانية انخفضت 28.6 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ انخفضت مشتريات السيارات بعد إعلان حالة الطوارئ في وقت سابق من نفس الشهر.

والبيانات أحدث مؤشر لإظهار الأثر المتزايد لفيروس كورونا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات من اتحاد تجار السيارات الياباني واتحاد يمثل تجار السيارات الصغيرة التي يطلق عليها ”كي“ أن إجمالي المبيعات بلغ 270 ألفا و393 سيارة الشهر الماضي.

يأتي ذلك مقارنة مع مبيعات 378 ألفا و687 سيارة في نفس الفترة قبل عام.

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