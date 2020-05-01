ماذا قدم وليد أزارو مع الاتفاق حتى الآن؟

ازداد الحديث في الفترة الأخيرة حول المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي ومستقبله الفترة القادمة.





وانتقل أزارو إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف النادي الأهلي.





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع أزارو في الصيف القادم وعلى رأسهم نادي الاتفاق الذي أظهر رغبة كبيرة في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي بعد تألقه مع الفريق.





كما أكد وكيل أعمال أزارو أنه يملك عروض من الدوري التركي والدوري البلجيكي لضمه في الصيف القادم.





واستقر مسئولو النادي الاهلي على رحيل أزارو عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري بناءا على طلب رينيه فايلر مدرب الأحمر والذي أكد أنه لا يريد اللاعب.





وقد شارك وليد أزارو في 18 مباراة حتىى الآن مع نادي الاتفاق خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.



