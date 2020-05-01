رحاب الجمل لـ"الفجر الفني" : محمد سامي نجم الإخراج بلا منافس وهذا سر نجاح "البرنس"

* لم أعاني من الغيرة الفنية .. ومحمد رمضان فنان يمتلك جماهيرية كبيرة

* أتمنى نجاح أوس أوس وحمدي الميرغني وندمت على عدم مشاركتي في "ذات" و"السبع وصايا"

تعشق الفن ومع كل دور تقدمه تثبت أنها صاحبة موهبة حقيقية، وتُبهرك بأدائها الذي يتميز بالبساطة والسلاسة فتبهرك دائمًا بطريقة أدائها لكل شخصية تقوم بها، نجحت في تجسيدها لدور "عبير" في مسلسل "البرنس" وجعلت الجميع يُشيد بها وبأدائها إنها الفنانة رحاب الجمل.

وتحدثت رحاب الجمل في حوار خاص لـ"الفجر الفني" أوضحت خلاله عن تفاصيل دورها في مسلسل "البرنس"، وعن حبها الشديد لمجال الفن، وعن سبب ابتعادها عن السينما.

ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "البرنس"؟

لعدة أسباب منها لإعجابي الشديد بما تقوم به شركة"سينرجي"للإنتاج فهم يقدمون دائمًا أعمالاً رائعة، ويُجيدون اختيارهم للموضوعات والأبطال والمخرجين،وأنا سُررت كثيرًا بالعمل معهم، والسبب الثاني لأنني سبق وتعاونت مع الفنان محمد رمضان وأن الفنانين المشاركين فيه جميعهم أبطال ونجوم كبار، والسبب الآخر هو وجود السيناريو الجيد الذي كتبه المخرج محمد سامي، فتوافر معيّ ثلاثة عناصر للنجاح، فلذلك لم أتردد ولو لحظة واحدة على العمل فيه.





كيف كانت كواليس العمل؟

الكواليس كلها كانت أثناء عمل البروفات مع المخرج محمد سامي، لكنها كانت رائعة، ولكننا كنا نعمل بجد، فلم يكن أمامنا وقت للهزار أو الاستراحة من تعب التصوير؛ لأن محمد سامي كان مُهتمًا طوال الوقت بأدق التفاصيل، وجميع الأشخاص المشاركين فيه من أمام الكاميرا أو من ورائها كانوا مُهتمين بعملهم، وجميعنا بذلنا جهودًا كبيرة لكي يخرج المسلسل بهذا الشكل الذي حظى بإعجاب الجمهور .

ماذا عن مشهد ضربك للفنانة نجلاء بدر؟

هذا المشهد تم تنفيذه بشكل حقيقي بالفعل؛ لأن محمد سامي لا يعرف الشكل التمثيلي ويفضل أن يظهر كل مشهد بشكل طبيعي حتى يُصَدِّقَهُ المشاهد ويتفاعل معه.

هل قمتِ بإدخال أي تعليقات على الشخصية بعد كتابتها وطلبتِ أن يتم التعديل في أي تفاصيل عنها؟

إطلاقًا، فهذا المبدأ لم يكن موجود في ورق المخرج محمد سامي، لكن كانت هناك تفاصيل صعبة جدًا أمامنا، فكنا نقوم بسؤاله كثيرًا لكي نفهم ونعرف أكثر عن تفاصيل الشخصيات كما أنه كان يقوم بقراءة الورق مع كل ممثل لكي يُعرفنا أبعاد الشخصية، ولم يكن أمامنا شئ لكي نطلب تعديله لأنه برع في كتابة السيناريو بشكل جيد.

ما السر وراء اختيارك لأدوارك بعناية؟

لا نختار أدوارنا فهذا يحدث مع نجوم الصف الأول فقط،ولكننا من المحتمل أن يكون لدينا حق الرفض أو القبول،الأساس في البداية يكون للمخرج، و بعد ذلك يقوم الفنان بالتفكير ليعرف إذا كان سيُجيد أداء ذلك الدور أم لا،والأهم من ذلك أن يكون الفنان على قد كبير من المسؤلية ويهتم بالدور بعناية،فمن الصحيح أن التمثيل لعبة جميلة نحبها كثيرًا لكنها لعبة صعبة جدًا ومهنة مُرهقة ومسئولياتها كتيرة ولابد أن نكون قدها.





من وجهة نظرك.. ما السر وراء نجاح المسلسل بهذا الشكل؟

في البداية لكل مجتهد نصيب، وجميعنا بذلنا جهودًا كثيرةً،كما أن محمد سامي نجم في الإخراج يمتلك كل المقومات التي تؤدي لنجاح العمل فهو قائد رائع يُحب الفنانين ويعرف اختيار الأبطال بعناية ويقوم بتوظيفهم في الأماكن المناسبة لهم، كما أنه يُحب عمله جيدًا و يقدر على إظهار الجيد من كل فنان، ومحمد رمضان له جماهيرية كبيرة بالإضافة إلى أنه يتمتع بقدر كبير من الاحترام والتقدير.

ما أبرز ردود الأفعال اللي تلقيتها عن دورك بالمسلسل؟

ردود الأفعال على المسلسل ابهرتني، وتلقيت مكالمات عديدة من أصدقائي يهنؤنني على دوري بالمسلسل، كما أنني لا أتمكن من الرد على جميع الناس بسبب الرسائل الكثيرة التي اتلقاها كل دقيقة، فقد حدثت لي حالة كبيرة من الانبهار، كما أنني تخطيت مرحلة السعادة بكثير فأنا داخل نجاح كبير ومفاجأة كبيرة، وذلك كرم وتوفيق كبير من الله.

من صاحب أول مكالمة هاتفية ليهنيك على دورك بالمسلسل؟

دكتور اشرف زكي وصديقتي روجينا فهي فنانة جميلة جدًا ومحترمة وطيبة ومتفوقة وجدعة وتحب زملائها كثيرًا، ومن وجهة نظري وبآراء الجمهور أنها قدمت دورها في المسلسل بدقة كبيرة وإتقان شديد.









ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "اتنين في الصندوق"؟

أن التجربة كانت لطيفة وأنا أعشق هذا النوع من المسلسلات لأنها تجعلني أغير من جلدي، كما أنني اعتبر أوس أوس وحمدي الميرغني أخوات لي، وهم يتمتعون بخفة الدم ولم نتوقف عن الضحك داخل الكواليس، وأتمنى لهم الخير والنجاح والتوفيق دائمًا.

ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتيها لقلبك؟

كل الأعمال، فأنا لا أعرف التصنيف، وكل الأعمال التي شاركت فيها أُحبها كثيرًا، فأنا لا أعرف أن أشتغل في عمل ما وأنا لا أحبه لذلك اضطر كثيرًا للاعتذار عن بعض الأعمال.

ماذا عن المسلسلات التي تهتمين بمتابعتها حاليًا؟

أحرص على متابعة الاختيار، النهاية، البرنس، فلانتينو، اتنين في الصندوق، وأشاهد حلقات من باقي المسلسلات، واعجبت كثيرًا بالفتوة ومبروك لكل أبطاله، كما أن الموسم الرمضاني هذا العام مختلف عما سبق حيث أنه يشهد ثراء درامي كبير.





من وجهة نظرك.. هل ترين أن المنافسة لحد الآن من الممكن أن يتم حسمها لصالح مسلسلاً معينًا؟

لا توجد منافسة، فهناك انفرادات كل مسلسل يكمن جماله في طبيعته الخاصة والقصة التي يدور حولها، فلا أحد يُنافس الآخر، حيث أن الموسم الدرامي هذا العام ممتلئ بالأعمال الدرامية مختلفة الموضوعات ، فلا يجوز عمل تلك المقارنة فهناك مسلسل وطني وشعبي ومسلسل يدور في قصة زمانية مثل الفتوة ومسلسل يتناول قضايا المستقبل مثل النهاية المقارنة في حد ذاتها تجعلني أضحك وعندما يتم عمل تلك المقارنة ستكون هناك مشكلة في الوعي.

يُقال أن الوسط الفني يُعاني من الغيرة الفنية بين الفنانات.. فهل عانيتي من ذلك الأمر من قبل؟

إطلاقًا الحمد لله، لأنني لا أُشغل بالي بذلك، ومن وجهة نظري أن الفنان مادام أنه نجح في عمله وأكرمه الله فأعلمي أنه لم يكن مُنشغلاً غير بعمله فقط، وأنا أسمع تلك الشكاوي كثيرًا، لكن الحمد لله الغيرة لا توجد بيني وبين زملائي، فأنا أحبهم كثيرًا وأراهم كلهم متميزين، وهذه أكبر نعمة ربنا أنعم عليا بها، وأنا محظوظة لإن مهنة التمثيل رائعة وممتعة وكل من يعمل بها مُبدعين وهناك حالة من التوهج العام في كل الأعمال، وأنا في وسط عظيم جدًا ولن أُشغل نفسي بالسلبيات.

هل هناك دورًا اعتذرت عنه وندمت بعد ذلك من عدم مشاركتك فيه؟

نعم، فقد سبق وأن اعتذرت عن مسلسلي "ذات" و"السبع وصايا" لأن في ذلك الوقت كنت منشغلة كثيرًا بأعمال أخرى، حيث أنني كنت أقدم 7 أو 8 مسلسلات في نفس الوقت، وبالتأكيد كنت أتمنى العمل بهم لكن الظروف لم تُساعدني على ذلك.





ما سبب ابتعادك عن السينما؟

لأنني كنت في مرحلة انتقاء الأعمال وهي كانت من أهم المراحل الانتقالية في حياتي، وكان لابد ليّ أن أركز جيدًا في اختياراتي، وفي نفس الوقت نجلي كان في مرحلة الثانوية العامة وكان يحتاج لاهتمامي ورعايتي فهو الأهم والأبقى.

إذا رجع بكِ الزمن للخلف.. هل كنتِ ستختارين مهنة فنانة؟

بالتأكيد فهي من أجمل الأشياء التي حدثت في حياتي، حيث أنني أعمل في المهنة التي أحبها وليست المفروضة عليّ، فهناك العديد من الأشخاص المحرومين من العمل في المهن التي يحبونها، لكن من أصعب الأشياء الموجودة في الوسط الفني أن هناك أشخاصًا تعشق الفن ويمتلكون الموهبة لكن لم يُحالفهم الحظ في أن ينالوا مكانة جيدة وأن يظهروا بشكل جيد.

ماذا عن علاقتك بالمطبخ؟

أعشق المطبخ فهو رقم واحد في حياتي، وأنا ماهرة في عمل جميع الوجبات، لدرجة أن نجلي يتشاجر معي كثيرًا لكي أهتم بالأكل الصحي.





اخبرينا شيئًا لا أحد من الجمهور يعرفه عنك؟

أسرع واحدة في العالم من الممكن أن يجعلها أحدًا تبكي.