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محافظ بني سويف يعزي أسرة شهيد بئر العبد: سيظل بطلا خالدا "صور"
الجمعة 01/مايو/2020 - 03:36 م
احمد فتحي الدسوقي
أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمود عادل أحمد هاشم، بقريته الحكامنة التابعة لمجلس قروي بليفيا، والذي استشهد، مساء أمس الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء.
وجاء ذلك عقب تشييع جثمان الشهيد، حيث قام المحافظ بزيارة أسرة الشهيد لتقديم واجب العزاء، رافقه المحافظ خلالها، كل من اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.
وأعرب محافظ بني سويف، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهداء الذي ضحى بأغلى ما يملك من أجل أمن وأمان الوطن والمواطن، سائلًا أن يتغمده الله هو وسائر الشهداء برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم نعمة الصبر والسلوان.
وأكد المحافظ لأسرة الشهيد، عظم ما قام به ابن مصر البار من تضحية لا تقدر بثمن، وأن ابنهم سيظل بطلا من أبطال مصر الخالدين، الذين قدموا الغالي والنفيث من أجل وطنهم.
وأكد لهم أنه ترك خلفه أبطالا آخرين بقواتنا المسلحة لن يرتاح لهم بالا إلا بعد أن يأخذوا بحقه وحق الوطن من الفئة الضالة "الارهاب الأسود الغاشم" ويقتلعوا هذه النبتة الخبيثة التي تحاول أن تخرب وتزعزع أمننا واستقرارنا
وقال المحافظ لأسرة الشهيد: إن الدولة حكومة وشعبا يقدرون تضحيات الشهداء التى لن تضيع سدى، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية بأن نكون معكم وقريبين منكم.
ونوه بأن مكتبه دائما مفتوح لهم في أي وقت، وأنه قرر أن يطلق اسم الشهيد البطل على مدرسة من مدارس القرية تخليدا لذكراه، ولكي يكون قدوة لغيره من الشباب ومثالا يُحتذى به في التضحية والانتماء.
وشّيع الآلاف من أهالي قرية الحكامنة التابعة لمركز بني سويف، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد، عقب اداء صلاة الجنازة على الجثمان أمام أحد مساجد القرية وردد الأهالي خلال الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب ومنها "يا شهيد نام وارتاح وإحنا هنكمل الكفاح، لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وارتدت النساء الملابس السوداء وتعالت صرخات البكاء حزنا على الشهيد.
استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود
وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مؤكدًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
الرئيس ينعى الشهداء
ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".
وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
مجلس الوزراء ينعى
كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين.
وأكد مجلس الوزراء تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.
وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزي والعار.
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