محافظ بني سويف يعزي أسرة شهيد بئر العبد: سيظل بطلا خالدا "صور"

أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمود عادل أحمد هاشم، بقريته الحكامنة التابعة لمجلس قروي بليفيا، والذي استشهد، مساء أمس الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء.





وجاء ذلك عقب تشييع جثمان الشهيد، حيث قام المحافظ بزيارة أسرة الشهيد لتقديم واجب العزاء، رافقه المحافظ خلالها، كل من اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.





وأعرب محافظ بني سويف، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهداء الذي ضحى بأغلى ما يملك من أجل أمن وأمان الوطن والمواطن، سائلًا أن يتغمده الله هو وسائر الشهداء برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم نعمة الصبر والسلوان.





وأكد المحافظ لأسرة الشهيد، عظم ما قام به ابن مصر البار من تضحية لا تقدر بثمن، وأن ابنهم سيظل بطلا من أبطال مصر الخالدين، الذين قدموا الغالي والنفيث من أجل وطنهم.





وأكد لهم أنه ترك خلفه أبطالا آخرين بقواتنا المسلحة لن يرتاح لهم بالا إلا بعد أن يأخذوا بحقه وحق الوطن من الفئة الضالة "الارهاب الأسود الغاشم" ويقتلعوا هذه النبتة الخبيثة التي تحاول أن تخرب وتزعزع أمننا واستقرارنا





وقال المحافظ لأسرة الشهيد: إن الدولة حكومة وشعبا يقدرون تضحيات الشهداء التى لن تضيع سدى، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية بأن نكون معكم وقريبين منكم.





ونوه بأن مكتبه دائما مفتوح لهم في أي وقت، وأنه قرر أن يطلق اسم الشهيد البطل على مدرسة من مدارس القرية تخليدا لذكراه، ولكي يكون قدوة لغيره من الشباب ومثالا يُحتذى به في التضحية والانتماء.





وشّيع الآلاف من أهالي قرية الحكامنة التابعة لمركز بني سويف، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد، عقب اداء صلاة الجنازة على الجثمان أمام أحد مساجد القرية وردد الأهالي خلال الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب ومنها "يا شهيد نام وارتاح وإحنا هنكمل الكفاح، لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وارتدت النساء الملابس السوداء وتعالت صرخات البكاء حزنا على الشهيد.



