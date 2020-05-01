صراع بين آرسنال وميلان لضم مهاجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إن آرسنال يتقدم على ميلان في السباق للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش.





سجل يوفيتش اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 36 مرة في 75 مباراة مع إينتراخت فرانكفورت قبل الانتقال إلى برنابيو ، لكنه كافح من أجل ترك بصمته في مدريد.





تمكن المهاجم الصربي من تحقيق هدفين فقط في 24 مباراة لفريق زين الدين زيدان ، مما أدى إلى اقتراحات بأنه يمكن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.





كما أن نادي اي سي ميلان مهتم بالصفقة ، لكن وفقًا لsport ، فإن آرسنال على رأس قائمة الانتظار لضم يوفيتش.





سجل يوفيتش هدفه الأول لريال مدريد ضد ليجانيس في الدوري الأسباني في نهاية أكتوبر قبل أن يسجل هدفه الثاني ضد أوساسونا في 9 فبراير.