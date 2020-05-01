النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تدين بكل شدة استهداف قواتنا المسلحة بسيناء





تدين النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي، الاعتداءاتِ الإرهابية التى استهدفت قواتنا المسلحةَ الباسلة في سيناء, ونؤكد أن ما أعلنته مصرُ للعالم مرارًا وتكرارًا بأنها في حالة حرب, وأن مواجهتها للإرهاب هي مواجهة لإرهاب دولي, يثبت كل يوم صحة وعي القيادة السياسية وتوجهها وإدراكها لطبيعة المخاطر القائمة.





إن الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت جنودا يصونون الشرعية, ويحمون الوطن, دليل على أهمية الثقافة في الحرب ضد الإرهاب, وتجفيفِ منابعه الفكرية, وأنها السبيلُ الوحيد لعزل هذه الجماعات الضالة اجتماعيّا وفكريّا, وفضحِها, ودحض أفكارِها, ذلك لأن من نفذ هذه الجريمة الشنعاء ليست الأيدي الملطخة بدماء الأبرياء فحسب, بل نفذتها عقول أفسدها ضيق الأفق, وغياب الانتماء، عقول لطختها الجهالة, وملأها الحقد والضغينة.





ستظلُّ مصرُ بشعبها المعلم, وبجيشها الباسل, صامدةً في حربها ضد إرهاب يستشري كلَّ يوم, ويمثل تحدّيًا حضاريًّا للإنسانيةِ جمعاء, ولن تنالَ هذه العملياتُ الخسيسةُ من صلابةِ المصريين وإصرارِهم على التصدي للإرهاب, وبناءِ وطنٍ قوي بعملِه, عزيزٍ بعدلِه, وغالٍ بعلمِه وتقدمِه.



