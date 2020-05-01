بريطانيا.. متحدث "جونسون": هدف وزير الصحة كان فعالا للغاية

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، قبل ساعات من إعلان متوقع بشأن ما إذا كان هدف 100 ألف في اليوم سيتم تحقيقه، إن الهدف الذي حدده وزير الصحة البريطاني قد عزز القدرة الاستيعابية على اختبار الأشخاص لفيروس كورونا المستجد.

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، قبل ساعات من إعلان متوقع بشأن ما إذا كان هدف 100 ألف في اليوم سيتم تحقيقه، إن الهدف الذي حدده وزير الصحة البريطاني قد عزز القدرة الاستيعابية على اختبار الأشخاص لفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث للصحفيين: "هدف وزير الصحة كان فعالا للغاية في زيادة الطاقة في النظام .. القدرة هي ما هو مهم حقًا."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال المتحدث للصحفيين: "هدف وزير الصحة كان فعالا للغاية في زيادة الطاقة في النظام .. القدرة هي ما هو مهم حقًا."، كما أوردت وكالة "رويترز".