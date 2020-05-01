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بريطانيا.. متحدث "جونسون": هدف وزير الصحة كان فعالا للغاية

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، قبل ساعات من إعلان متوقع بشأن ما إذا كان هدف 100 ألف في اليوم سيتم تحقيقه، إن الهدف الذي حدده وزير الصحة البريطاني قد عزز القدرة الاستيعابية على اختبار الأشخاص لفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث للصحفيين: "هدف وزير الصحة كان فعالا للغاية في زيادة الطاقة في النظام .. القدرة هي ما هو مهم حقًا."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "الحصول على القدرة على إجراء ما يقرب من 100,000 اختبار يعني أنه يمكننا اختبار عدد أكبر من العمال الرئيسيين وحيث يكون اختبار الأشخاص سلبيًا، فإنهم قادرون على إنهاء فترة من العزلة الذاتية ومن المحتمل أن يعودوا إلى العمل في المستشفيات وفي أجزاء أخرى من الجمهور القطاع أو الأجزاء الرئيسية من اقتصادنا".

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