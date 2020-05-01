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شباب الصحفيين: جمال عيد يستغل أزمة "كورونا" لإشاعة الفوضى وتخريب الدولة

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:49 م
الناشط الوهمي جمال عيد
الناشط الوهمي جمال عيد

أكدت جبهة شباب الصحفيين، إن الناشط الوهمي جمال عيد، الشهير بـ"أبو مسيلمة الكذاب"، لا يكل ولا يمل في سعية الدائم والمتواصل للتخريب والهدم وإشاعة عدم الاستقرار في البلد. مؤكدة الجبهة على إن عيد وجد ضالتة في أزمة فيروس كورونا التي تواجهها مؤسسات الدولة المصرية بكل إمكانياتها لحماية شعبنا من خطر يهدد حياة وارزاق كل المصريين.

من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: "السؤال الذي نوجهة إلى الكذاب جمال عيد هل يجب على الدولة السكوت على محاولات المخربين من امثالك لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في جهود الدولة ومؤسساتها في نشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفوضى وبث الشائعات.

وأضاف طوالة :هل ينبغي على الشرفاء والمخلصين في كافة الجهات سواء الطواقم الطبية الذين يواجهون الخطر وأجهزة الدولة أن يصمتوا على تلك المحاولات المغرضة؟ ألا يجب مواجهة تلك التجاوزات التي تهدد الأمن والاستقرار بالقانون.. أليست هذه دولة القانون يا أخ جمال؟.

وأشار رئيس الجبهة، إلى إن المصريين الشرفاء المؤمنين بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدرين جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر لن يخدعهم الكذابين والمنافقين والعملاء والخونة والمتآمرين على البلاد من بائعي الأوطان مقابل الدولارات الحرام والصفقات المشبوهة على حساب البلد.

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