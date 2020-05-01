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رواد السوشيال ميديا عن جمال عيد: يستغل أزمة كورونا للتخريب وإثارة الفوضى

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:56 م
الناشط الوهمي جمال عيد
الناشط الوهمي جمال عيد
شن رواد السوشيال ميديا هجوما على الناشط الوهمي جمال عيد، بعد محاولته استغلال أزمة كورونا للتشكيك في قدرة الدولة على مواجهتها. 

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تدوينات اجتاحت السوشيال ميديا: "جمال عيد لا يكل ولا يمل في سعيه الدائم والمتواصل للتخريب والهدم وإشاعة عدم الاستقرار في البلد، ووجد ضالته في أزمة كورونا التي تواجهها مؤسسات الدولة المصرية بكل إمكانياتها لحماية شعبنا من خطر يهدد حياة وأرزاق كل المصريين".

وواصل رواد السوشيال ميديا: "سؤال للكاذب جمال عيد.. هل يجب على الدولة السكوت على محاولات المخربين من أمثالك لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في مؤسسات الدولة وجهودها ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفوضى وبث الشائعات؟".
 
وتساءل رواد مواقع التواصل: "هل ينبغي على الشرفاء والمخلصين في كافة الجهات سواء الطواقم الطبية الذين يواجهون الخطر وأجهزة الدولة أن يصمتوا على تلك المحاولات المغرضة؟ ألا يجب مواجهة تلك التجاوزات التي تهدد الأمن والاستقرار بالقانون.. أليست هذه دولة القانون يا أخ جمال؟".

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