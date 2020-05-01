رواد السوشيال ميديا عن جمال عيد: يستغل أزمة كورونا للتخريب وإثارة الفوضى

شن رواد السوشيال ميديا هجوما على الناشط الوهمي جمال عيد، بعد محاولته استغلال أزمة كورونا للتشكيك في قدرة الدولة على مواجهتها.





وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تدوينات اجتاحت السوشيال ميديا: "جمال عيد لا يكل ولا يمل في سعيه الدائم والمتواصل للتخريب والهدم وإشاعة عدم الاستقرار في البلد، ووجد ضالته في أزمة كورونا التي تواجهها مؤسسات الدولة المصرية بكل إمكانياتها لحماية شعبنا من خطر يهدد حياة وأرزاق كل المصريين".





وواصل رواد السوشيال ميديا: "سؤال للكاذب جمال عيد.. هل يجب على الدولة السكوت على محاولات المخربين من أمثالك لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في مؤسسات الدولة وجهودها ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفوضى وبث الشائعات؟".