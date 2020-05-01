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بيل يلمح للرحيل إلى الدوري الأمريكي

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أشاد الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني بالدوري الأمريكي وأكد أنه مستمر في التطور كما كشف أن ثنائي ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس هما أقرب لاعبي الملكي إليه.

وقال بيل في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام:"الدوري الأمريكي؟ إنه دوري آخذ في الارتفاع ويستمر في التطور ويريد العديد من اللاعبين القدوم إلى الدوري الأمريكي الآن وهو بالتأكيد شيء يثير اهتمامي".

وأضاف:"أحب الذهاب إلى لوس أنجلوس في إجازة، ألعب الكثير من الجولف عندما أكون هناك ".

وتابع:"في مدريد أتحدث كثيرًا مع لوكا مودريتش، لقد كنا بالفعل في توتنهام لمدة 5 سنوات و7 سنوات أخرى هنا في ريال مدريد، لدي توافق كبير مع لوكا".

واختتم بيل تصريحاته قائلاً:"أتحدث كثيرًا مع توني كروس، أتوافق مع الجميع تقريباً ولكن إذا قلت الحقيقة على وجه التحديد سيكون توافقي مع كروس ومودريتش".

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