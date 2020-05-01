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الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:00 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للحصول على توقيع صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية، أن الأهلي عاد للتفاوض مع جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي، تحسبًا مع بداية الموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة "كيك أوف الجنوب أفريقية"، أن إدارة الأهلي قدمت عرضاً كبيراً لإقناع إدارة النادي الكونغولي بالاستغناء عن خدمات المهاجم الشاب.

وأضافت الصحيفة: "الأهلي قدم عرضاً وصل إلى 2.5 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات موليكا في الميركاتو الصيفي، فضلاً عن حصول اللاعب على راتب سنوي يصل إلى مليون دولار".

واختتمت: "اللاعب أبدى في وقت سابق رغبته في الخروج للاحتراف الخارجي، ولكن لم يقلل من شأن عرض الأهلي، وسيحسم موقفه مع نهاية الموسم الحالي".

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