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إندونيسيا.. تقارير: أرقام الدفن تُظهر أن حصيلة كورونا أعلى من المُعلن

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن المدافن في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، ظلت قريبة من أعلى مستوياتها القياسية في أبريل، مما يشير إلى أنه ربما يكون هناك عدد أكبر بكثير من الوفيات من فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المدينة أكثر من التي تم تسجيلها رسميًا.

وقال أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن اندونيسيا بشكل شهدت 800 حالة وفاة بسبب المرض، كما أوردت وكالة "رويترز".

وردًا على سؤال حول ارقام الدفن في جاكرتا قال "يوريانتو" لـ"رويترز"، إن الأرقام الرسمية لوفيات الفيروس شملت فقط الذين توفوا بعد ان ثبتت إصابتهم بالمرض.

وأضاف "يوريانتو"، أن بعض الأشخاص الذين ماتوا بأعراض فيروس كورونا COVID-19 لم يتم اختبارهم على الإطلاق، بينما تم جمع عينات الآخرين "بشكل غير صحيح". ولم يوضح ما تعنيه العينات غير الصحيحة.

تشير المدافن التي يبلغ عددها 4377، إلى جانب 4422 مدافن في مارس، إلى أن 2500 شخص لقوا حتفهم في المدينة في الشهرين الماضيين مقارنة بمتوسط الفترة.

بيانات المدافن، من موقع إدارة الحدائق والمقابر في المدينة، لا تحدد سبب الوفاة.

جاكرتا هي مركز تفشي الفيروس في رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم. وبحسب الحكومة المركزية، كانت هناك 375 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا كوفيد 19 في العاصمة حتى يوم السبت.

كان رقم الدفن في جاكرتا في مارس هو الأعلى منذ بدء جمع هذه البيانات قبل عقد من الزمان ، أي ما يقرب من الثلث أعلى من أي شهر في تلك الفترة.

وقال حاكم المدينة، أنيس باسويدان، لـ"رويترز" في ذلك الوقت: "أواجه صعوبة في العثور على سبب آخر غير حالات الوفاة غير المبلغ عنها COVID-19".

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